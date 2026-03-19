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Un petit coup de pouce
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Resident Evil Requiem
5
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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akinen
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Resident Evil Requiem a une mécanique de cover shooting
Je lu et vu très peu d'avis sur le jeu pour éviter de me faire spoiler. Je ne sais donc pas si l'info a été largement diffusée (peut être en trailer).

Toujours est-il que j'ai découvert hier que le jeu intègre un système de covershooting très smooth. Je trouve bizarre qu'aucun tuto n'en fasse mention. Je n'ai pas pensé à faire une vidéo donc j'en ai trouvé une sur YouTube.

Pour ceux l'ayant déjà retourné, n'hésitez pas à chercher du contenu "astuce/découverte". Le jeu est parsemé de tips secret (comme un ennemi unique mourrant seul au bout de quelque secondes).

impossible de poster une vidéo short

http://youtube.com/shorts/YIh1l3QRU3M
http://youtube.com/shorts/YIh1l3QRU3M
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    posted the 03/19/2026 at 03:42 PM by akinen
    comments (1)
    ravyxxs posted the 03/19/2026 at 03:51 PM
    Tellement hâte de le commencer, mais trop de jeux
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