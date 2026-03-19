Je lu et vu très peu d'avis sur le jeu pour éviter de me faire spoiler. Je ne sais donc pas si l'info a été largement diffusée (peut être en trailer).Toujours est-il que j'ai découvert hier que le jeu intègre un système de covershooting très smooth. Je trouve bizarre qu'aucun tuto n'en fasse mention. Je n'ai pas pensé à faire une vidéo donc j'en ai trouvé une sur YouTube.Pour ceux l'ayant déjà retourné, n'hésitez pas à chercher du contenu "astuce/découverte". Le jeu est parsemé de tips secret (comme un ennemi unique mourrant seul au bout de quelque secondes).