-Intégration en environ 30 minutes : contre 30 jours il y a deux ans, et plusieurs mois auparavant.



Le temps nécessaire pour configurer un environnement de développement Xbox a fortement diminué.

On est passé de plusieurs mois à 30 jours, puis aujourd’hui à environ 30 minutes.

Des tests montrent qu’il est possible d’aller de l’inscription au lancement d’un build en moins d’une heure.

L’objectif est de réduire les obstacles pour que les développeurs puissent créer des jeux plus facilement.



-Intégration modulaire : commencez à développer avant d'être entièrement approuvé.



L’ancien modèle reposait sur une seule grande étape d’approbation avant d’accéder à tous les outils.

Le nouveau système débloque les fonctionnalités progressivement à mesure que chaque étape est complétée.

Après la création du compte, la vérification et la signature du NDA, les services comme Partner Center et les sandboxes deviennent accessibles.

L’objectif est de permettre aux développeurs de commencer à créer leur jeu le plus rapidement possible.



-Accords automatisés : réduction de plus de 90 % du temps de traitement.



Devenir partenaire Xbox implique la signature de plusieurs contrats à différentes étapes.

Autrefois, cela nécessitait des délais car les documents devaient être préparés et envoyés manuellement.

Ce processus est désormais automatisé : les accords sont générés et envoyés automatiquement à chaque étape.

Le temps de traitement a été réduit de plus de 90 %, passant de plusieurs jours à quelques minutes.





-Open Docs, Open GDK : aucun accord de confidentialité n'est requis pour lire, installer ou commencer à développer.



La documentation du développement Xbox est désormais publique sur Microsoft Learn.

Elle inclut le GDK, les API et l’architecture de la plateforme.

Les développeurs peuvent consulter ces informations et commencer à planifier sans être partenaires.

Cela supprime un obstacle important qui empêchait auparavant d’accéder à la documentation.



Le GDK (Game Development Kit) permet d’intégrer les fonctionnalités Xbox dans un jeu Windows (API, outils, bibliothèques de services).

Il est désormais public et installable simplement via une commande winget, sans NDA ni accord partenaire.

Depuis mars 2023, les jeux GDK se compilent comme des projets x64 standard, sans configuration supplémentaire.

Le kit est plus simple à utiliser et propose de nombreux exemples open source sur GitHub pour démarrer rapidement.





-PlayFab gratuit pour les jeux dev sur Xbox : matchmaking, sauvegardes de jeux, économie, analyses, tout est inclus.

Téléchargements 2 à 13 fois plus rapides : moins d'attente entre les versions.



AU FINAL

Chaque amélioration vient des retours des développeurs : trop lent, trop compliqué ou trop opaque.

Onboarding, documentation, GDK, vitesse de téléchargement, services PlayFab — tout a été simplifié ou rendu gratuit.

L’objectif reste de raccourcir le chemin entre l’envie de créer sur Xbox et le fait de réellement développer, tout en continuant à prendre en compte les retours des développeurs.