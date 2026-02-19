Désolé, les amis, la rumeur d'une mise à jour Starfield 2.0 ne se concrétisera pas. Bien que le RPG spatial de 2023 bénéficie d'une importante mise à jour prochainement, le directeur créatif de Bethesda, Todd Howard, a douché les espoirs de tous concernant une refonte majeure de type 2.0 pour Starfield .Le 18 février, lors d'une interview plus longue avec Kinda Funny consacrée à Bethesda et à ses jeux, Howard a évoqué les nouveautés à venir pour StarfieldComme l'a souligné l'animateur Greg Miller, lui et d'autres créateurs de contenu avaient déjà pu découvrir la prochaine mise à jour majeure lors d'un événement de présentation il y a plusieurs mois, et il s'est demandé pourquoi ce contenu était toujours sous embargo.Selon Howard, Bethesda s'était concentré sur Fallout et les importantes mises à jour de Fallout 76 l'année dernière et en début d'année en raison de l'émission. Mais désormais, le studio se recentre sur Starfield .« Évidemment, nous avons travaillé sur de nombreux contenus pour Starfield … Je peux vous dire que nous allons en parler très prochainement », a déclaré Howard. « Nous entrons dans une phase où nous sommes prêts à parler de Starfield et à le présenter de la meilleure façon possible, en dévoilant les nouveautés à venir. Nous avons accompli un travail considérable dont nous sommes très satisfaits. »Cependant, Howard a clairement indiqué que les gens ne devaient pas s'attendre à une refonte majeure de Starfield , déclarant sans ambages à Miller et aux téléspectateurs que la mise à jour n'était « pas Starfield 2.0 ».« J'en ai déjà vu des extraits, donc pour vous donner une idée, si vous aimez Starfield , on est persuadés que vous allez adorer celui-ci », a expliqué Howard. « Ce sont des mises à jour et des éléments qui transforment le jeu, pas seulement individuellement, mais aussi de manière plus globale. On utilise l'espace et d'autres choses encore d'une façon inédite. »Howard a également reconnu que pour ceux qui n'ont pas aimé Starfield , cette mise à jour ne changera probablement rien, ajoutant : « Mais écoutez, si Starfield n'a pas fonctionné pour vous immédiatement, si vous avez décroché ou si vous l'avez trouvé ennuyeux par endroits, je ne pense pas que cela changera fondamentalement la donne. »Lorsque Miller a insisté pour avoir une idée du délai pendant lequel on pourrait espérer des nouvelles concernant cette mise à jour de Starfield , Howard s'est contenté de répondre « Bientôt ».Par ailleurs, Howard a indiqué que Bethesda est un studio « relativement petit » et que gérer ses quelque 250 employés répartis entre Fallout , Starfield et The Elder Scrolls représente un véritable défi. Il a toutefois tenu à préciser que Bethesda n'en a pas fini avec Starfield .« Nous préparons d'autres contenus Starfield », a déclaré Howard. « Nous pensons que cela va se poursuivre pendant un certain temps. » Peut-être une version PS5 ?