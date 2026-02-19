profile
Starfield : finalement pas de mise à jour 2.0?
La prochaine grande mise à jour de Starfield n'est pas un reboot 2.0, elle est destinée aux joueurs qui aiment déjà le jeu.

Désolé, les amis, la rumeur d'une mise à jour Starfield 2.0 ne se concrétisera pas. Bien que le RPG spatial de 2023 bénéficie d'une importante mise à jour prochainement, le directeur créatif de Bethesda, Todd Howard, a douché les espoirs de tous concernant une refonte majeure de type 2.0 pour Starfield .

Le 18 février, lors d'une interview plus longue avec Kinda Funny consacrée à Bethesda et à ses jeux, Howard a évoqué les nouveautés à venir pour Starfield

Comme l'a souligné l'animateur Greg Miller, lui et d'autres créateurs de contenu avaient déjà pu découvrir la prochaine mise à jour majeure lors d'un événement de présentation il y a plusieurs mois, et il s'est demandé pourquoi ce contenu était toujours sous embargo.
Selon Howard, Bethesda s'était concentré sur Fallout et les importantes mises à jour de Fallout 76 l'année dernière et en début d'année en raison de l'émission. Mais désormais, le studio se recentre sur Starfield .

« Évidemment, nous avons travaillé sur de nombreux contenus pour Starfield … Je peux vous dire que nous allons en parler très prochainement », a déclaré Howard. « Nous entrons dans une phase où nous sommes prêts à parler de Starfield et à le présenter de la meilleure façon possible, en dévoilant les nouveautés à venir. Nous avons accompli un travail considérable dont nous sommes très satisfaits. »

Starfield 2.0 n'existera pas.

Cependant, Howard a clairement indiqué que les gens ne devaient pas s'attendre à une refonte majeure de Starfield , déclarant sans ambages à Miller et aux téléspectateurs que la mise à jour n'était « pas Starfield 2.0 ».

« J'en ai déjà vu des extraits, donc pour vous donner une idée, si vous aimez Starfield , on est persuadés que vous allez adorer celui-ci », a expliqué Howard. « Ce sont des mises à jour et des éléments qui transforment le jeu, pas seulement individuellement, mais aussi de manière plus globale. On utilise l'espace et d'autres choses encore d'une façon inédite. »

Howard a également reconnu que pour ceux qui n'ont pas aimé Starfield , cette mise à jour ne changera probablement rien, ajoutant : « Mais écoutez, si Starfield n'a pas fonctionné pour vous immédiatement, si vous avez décroché ou si vous l'avez trouvé ennuyeux par endroits, je ne pense pas que cela changera fondamentalement la donne. »

Lorsque Miller a insisté pour avoir une idée du délai pendant lequel on pourrait espérer des nouvelles concernant cette mise à jour de Starfield , Howard s'est contenté de répondre « Bientôt ».

Par ailleurs, Howard a indiqué que Bethesda est un studio « relativement petit » et que gérer ses quelque 250 employés répartis entre Fallout , Starfield et The Elder Scrolls représente un véritable défi. Il a toutefois tenu à préciser que Bethesda n'en a pas fini avec Starfield .

« Nous préparons d'autres contenus Starfield », a déclaré Howard. « Nous pensons que cela va se poursuivre pendant un certain temps. » Peut-être une version PS5 ?

https://kotaku.com/starfields-next-big-update-isnt-a-2-0-reboot-its-for-people-who-already-love-the-game-2000670749
    posted the 02/19/2026 at 07:38 AM by ouroboros4
    comments (9)
    darkxehanort94 posted the 02/19/2026 at 07:49 AM
    Pourquoi le mensonge est pas condamné par la loi ? Howard est pire que Peter Molyneux.
    heracles posted the 02/19/2026 at 07:53 AM
    Ils ont donc décidé d'enterrer Starfield une bonne fois pour toute et laisser les moddeurs faire un bon jeu. Lamentable !
    taiko posted the 02/19/2026 at 07:58 AM
    heracles c'est pas du tout ce qui est écrit...
    heracles posted the 02/19/2026 at 08:28 AM
    taiko "Howard a clairement indiqué que les gens ne devaient pas s'attendre à une refonte majeure de Starfield"
    mck posted the 02/19/2026 at 08:45 AM
    250 employés chez Bethesda, je comprends pas...
    Quand tu possèdes des licences aussi grosses...
    Faudrait une équipe en permanence sur Elder Scrolls, une autre sur Fallout, une autre (plus petite à la limite) sur Starfield... vu qu'ils voulaient faire une suite à l'avenir...
    Mais répartir 250 personnes sur autant de grosses licences, ça peut pas marcher... surtout que pendant que tu dev' la suite, tu as encore Fallout 76 qui marche très bien, Starfield à reprendre. T'as même pas 100% de ton effectif sur les nouveaux jeux.
    judebox posted the 02/19/2026 at 09:13 AM
    Qu'on le laisse mourir en paix ce pauvre Starfield...
    cyr posted the 02/19/2026 at 09:28 AM
    Ben alors, come quoi les rumeurs qui concerne starfield sont du pur fantasme.

    N'oublions pas qu'il est censé sortir le mois prochain sur ps5 selon les rumeurs............

    Elle commence a ce faire attendre cette officialisation. Même pas de certification pegi ou autre....le jeux sort le mois prochain.....OK
    brook1 posted the 02/19/2026 at 09:53 AM
    mck Ce n'est pas aberrant comme la majorité des studios aujourd'hui, ils passent par des sous-traitants, notamment en Asie.
    rasalgul posted the 02/19/2026 at 09:54 AM
    Les gamers et leurs questions stupides.

    "Est-ce que la prochaine mise à jour gratuite de starfield c'est starfield 2"
