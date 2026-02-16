1. [PS5] Pragmata – 610 votes

2. [PS5] Resident Evil Requiem – 477 votes

3. [NS2] Pokemon Pokopia – 456 votes

4. [PS5] Persona 4 Revival – 307 votes

5. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream – 235 votes

6. [NS2] Fire Emblem: Fortune’s Weave – 223 votes

7. [NS2] Splatoon Raiders – 212 votes

8. [PS5] Onimusha: Way of the Sword – 166 votes

9. [PS5] Grand Theft Auto 6 – 164 votes

10. [NSW] Rhythm Heaven Groove – 156 votes

11. [NS2] Monster Hunter Stories 3 – 148 votes

12. [NS2] Professor Layton and the New World of Steam – 122 votes

13. [NS2] Resident Evil Requiem – 109 votes

14. [NSW] Professor Layton and the New World of Steam – 108 votes

15. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter – 106 votes

16. [NSW] Genshin Impact – 90 votes

17. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book – 85 votes

18. [PS5] Fatal Frame 2 Remake – 66 votes

19. [NS2] Pragmata – 64 votes

20. [NSW] Tales of Berseria Remastered – 61 votes

21. [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection – 60 votes

22. [PS5] Ace Combat 8 – 58 votes

23. [NS2] Winning Post 10 2026 – 56 votes

24. [NS2] Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park – 55 votes

25. [NS2] Honogurashi no Niwa – 53 votes

26. [PS5] Monster Hunter Stories 3 – 51 votes

27. [NSW] Trails in the Sky 2nd Chapter – 50 votes

28. [NS2] Akiba Lost – 48 votes

29. [NS2] The Duskbloods – 46 votes

30. [NSW] Honogurashi no Niwa – 45 votes



Rappel il s'agit d'un top représentant le choix des lecteurs Famitsu et ne sera pas représentatif des ventes finales, on peut néanmoins y voir les attentes mais c'est un top qui n'est pas représentatif du grand public en général mais plutôt d'un public de passionnés.



Et par exemple il est hautement improbable que Pragmata fasse une meilleure première semaine que Resident ou Pokopia.



Enfin, on s'amusera de la présence de Genshin Impact Switch... désir, troll ou fantasme des joueurs Japonais de Famitsu.



-Capcom et Nintendo domine assez largement ce top.

Le score de Pragmata et de RE Requiem seront assez intéressant à comparer en terme de vente pour les versions PS5 et Switch 2.



-Sega ou plutôt Atlus possède un titre avec la série Persona.



-On notera l'absence de plusieurs gros éditeurs dont Square Enix et Konami.