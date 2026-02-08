Alors que le jeu est censé être a 19,99 euros comme sur tout les supports. L'Eshop nous propose une version Switch 2 à 5 euros plus chère via une mise a niveau a 5 euros...



Je trouve ça quand même délirant que ça devienne une normalité les Patch Switch 2 payant.



Rien ne justifie cette connerie



Je trouve que c'est pire que les DLC cette nouvelle mode foutage de gueule.