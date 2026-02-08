profile
name : Super Bomberman R
platform : PC
editor : Konami
developer : Konami
genre : action
multiplayer : oui
other versions : Xbox One - PlayStation 4
La taxe Switch 2 sur Super Bomberman collection
Alors que le jeu est censé être a 19,99 euros comme sur tout les supports. L'Eshop nous propose une version Switch 2 à 5 euros plus chère via une mise a niveau a 5 euros...

Je trouve ça quand même délirant que ça devienne une normalité les Patch Switch 2 payant.

Rien ne justifie cette connerie

Je trouve que c'est pire que les DLC cette nouvelle mode foutage de gueule.
    posted the 02/08/2026 at 03:46 PM by liberty
    comments (5)
    shinz0 posted the 02/08/2026 at 03:55 PM
    5€ la 4K
    5120x2880 posted the 02/08/2026 at 04:24 PM
    *tousse* Power Bomberman *tousse*
    cyr posted the 02/08/2026 at 04:34 PM
    Prends juste la version switch 1.

    Perso je prendrais mario wonder switch 1. Le prix de la version switch2 est juste abusé.
    saram posted the 02/08/2026 at 04:53 PM
    Ca sert à quoi d'avoir une version S2 pour des Bomberman vieux de 20 ans ?
    kenjushi posted the 02/08/2026 at 05:00 PM
    Je trouve ça quand même délirant que ça devienne une normalité les Patch Switch 2 payant.

    Ils font comme Sony au début de la ps5, on te fait payer l'upgrade (et encore, Nintendo le fait à 5€, de mémoire Sony le facturait 10€)

    saram : Alors là, bonne question. A part une réso 4K (pas très utile pour desportage) je ne vois pas ce que la version S2 peut faire et qui n'ai pas possible sur la S1
