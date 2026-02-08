Alors que le jeu est censé être a 19,99 euros comme sur tout les supports. L'Eshop nous propose une version Switch 2 à 5 euros plus chère via une mise a niveau a 5 euros...
Je trouve ça quand même délirant que ça devienne une normalité les Patch Switch 2 payant.
Rien ne justifie cette connerie
Je trouve que c'est pire que les DLC cette nouvelle mode foutage de gueule.
posted the 02/08/2026 at 03:46 PM by liberty
Perso je prendrais mario wonder switch 1. Le prix de la version switch2 est juste abusé.
Ils font comme Sony au début de la ps5, on te fait payer l'upgrade (et encore, Nintendo le fait à 5€, de mémoire Sony le facturait 10€)
saram : Alors là, bonne question. A part une réso 4K (pas très utile pour desportage) je ne vois pas ce que la version S2 peut faire et qui n'ai pas possible sur la S1