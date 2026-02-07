profile
MindsEye
name : MindsEye
platform : PC
editor : N.C
developer : Build a Rocket Boy
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
altendorf
altendorf
altendorf > blog
MindsEye : un sabotage à un million d’euros dénoncé par Build a Rocket Boy


Le co-CEO de Build a Rocket Boy, Mark Gerhard, a révélé dans une réunion interne que MindsEye a été la cible d’un sabotage massif en 2025, qui aurait coûté plus d'un million d’euros. Selon lui, une grande société américaine aurait orchestré cette campagne, en passant par des intermédiaires pour nuire à la réputation de Build a Rocket Boy.

Mark Gerhard a affirmé que la société britannique Ritual Network aurait été payée pour influencer des journalistes, des influenceurs et même des employés de Build a Rocket Boy, dans le but de créer des difficultés pour MindsEye. Tous les individus impliqués seraient désormais visés par des actions judiciaires pour espionnage, sabotage et ingérence criminelle.

Contactée par la presse, Ritual Network a démenti toute implication, tandis que Build a Rocket Boy confirme qu’une campagne de dénigrement a eu lieu, sans vouloir commenter les détails internes.

Lors de cette réunion, Mark Gerhard a également expliqué le déploiement d’un logiciel de surveillance et cybersécurité, Teramind, permettant de suivre l’activité des employés pour prévenir toute menace interne. Mark Gerhard a assuré que ce dispositif était temporaire et destiné à protéger Build a Rocket Boy.

Enfin, il a laissé entendre que certains noms liés au sabotage pourraient être intégrés dans une prochaine mission de MindsEye, version retravaillée d’une mission annulée en 2025. Il estime d'ailleurs que le passage en live-service du jeu marque un nouveau départ pour le studio.
Insider Gaming - https://insider-gaming.com/mindseye-ceo-alleges-1-million-sabotaging-its-game/
    posted the 02/07/2026 at 06:26 PM by altendorf
    comments (1)
    masharu posted the 02/07/2026 at 06:31 PM
    Victime d'une conspiration, mort de rire. A la base faut rappeler que MindsEye devait être un jeu parmi d'autres d'une plateforme metaverse. Ça puait l'opportunisme déjà à l'époque. Vu les têtes influentes derrière ce projet, ils n'ont aucune excuse si ce n'est d'avoir sorti leur jeu trop tôt à défaut de l'avoir annulé.
