Le co-CEO de Build a Rocket Boy, Mark Gerhard, a révélé dans une réunion interne que MindsEye a été la cible d’un sabotage massif en 2025, qui aurait coûté plus d'un million d’euros. Selon lui, une grande société américaine aurait orchestré cette campagne, en passant par des intermédiaires pour nuire à la réputation de Build a Rocket Boy.Mark Gerhard a affirmé que la société britannique Ritual Network aurait été payée pour influencer des journalistes, des influenceurs et même des employés de Build a Rocket Boy, dans le but de créer des difficultés pour MindsEye. Tous les individus impliqués seraient désormais visés par des actions judiciaires pour espionnage, sabotage et ingérence criminelle.Contactée par la presse, Ritual Network a démenti toute implication, tandis que Build a Rocket Boy confirme qu’une campagne de dénigrement a eu lieu, sans vouloir commenter les détails internes.Lors de cette réunion, Mark Gerhard a également expliqué le déploiement d’un logiciel de surveillance et cybersécurité, Teramind, permettant de suivre l’activité des employés pour prévenir toute menace interne. Mark Gerhard a assuré que ce dispositif était temporaire et destiné à protéger Build a Rocket Boy.Enfin, il a laissé entendre que certains noms liés au sabotage pourraient être intégrés dans une prochaine mission de MindsEye, version retravaillée d’une mission annulée en 2025. Il estime d'ailleurs que le passage en live-service du jeu marque un nouveau départ pour le studio.