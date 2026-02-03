Toujours en attente d'une sortie sur Switch 2 et d'un remaster sur PS5/Xbox/PC , Red Dead Redemption 2 vient de dépasser les 80 millions d'exemplaires de jeux vendus.Pour être exacte le jeu talonne les 82 millions, ce qui le rapproche du top 3 des jeux les plus vendus de tous les temps(la troisième place étant occupé par Wii Sport et ses 82,9 millions d'exemplaires).Aucun doute qu'il dépasse ce chiffre sans aucun problème.Amplement mérité pour ce jeu d'exception