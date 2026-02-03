profile
Red Dead Redemption 2
name : Red Dead Redemption 2
platform : PC
editor : Take Two Interactive
developer : Rockstar Games
genre : action-aventure
other versions : Xbox One - PlayStation 4
Red Dead Redemption 2 dépasse les 80 millions de jeux vendus



Toujours en attente d'une sortie sur Switch 2 et d'un remaster sur PS5/Xbox/PC , Red Dead Redemption 2 vient de dépasser les 80 millions d'exemplaires de jeux vendus.

Pour être exacte le jeu talonne les 82 millions, ce qui le rapproche du top 3 des jeux les plus vendus de tous les temps(la troisième place étant occupé par Wii Sport et ses 82,9 millions d'exemplaires).

Aucun doute qu'il dépasse ce chiffre sans aucun problème.

Amplement mérité pour ce jeu d'exception

https://www.rockstarmag.fr/red-dead-redemption-ii-le-jeu-depasse-les-80-millions-de-jeux-vendus/
    posted the 02/03/2026 at 10:04 PM by ouroboros4
    altendorf posted the 02/03/2026 at 10:06 PM
    On attend toujours la version PS5...
    monsieurm posted the 02/03/2026 at 10:11 PM
    Amplement merité. Quel bon jeu.
    burningcrimson posted the 02/03/2026 at 10:41 PM
    Mérité !
    edgar posted the 02/03/2026 at 10:49 PM
    Amplement mérité.

    Hâte de voir la version Switch 2.
    adamjensen posted the 02/03/2026 at 11:00 PM
    Excellent jeu.
    grizzzlee posted the 02/03/2026 at 11:20 PM
    Je suis à deux doigts de me le reprendre sur PC là.
    ravyxxs posted the 02/03/2026 at 11:42 PM
    Quelle pépite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    tlj posted the 02/04/2026 at 12:08 AM
    Trop long et trop repetitif, le 1er avait evité ces defauts et etait/est un jeu d’exception
    snave posted the 02/04/2026 at 12:23 AM
    Jeu excellentissime, les 80M de ventes sont mérité à 100 %. On attend sa version PS5 maintenant.
