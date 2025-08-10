en prévision de mon mini voyage à Istanbul (rien de réservé encore, ni l'hotel, ni les billets d'avions)Acheté 329e neuf scellé sous garantie + 1 sacoche à 7e + une poignée batterie 5000mAh à 29e neuve + une micro sd 128gb neuve 14e, soit un total de 379e, pas besoin de micro externe, celui intégré fera l'affaire.Des avis ? je l'ai testé il y a quelques mois au Japon et j'avais beaucoup aiméJe reçois tout ça samedi je pensepour le petit voyage :budget total : 600eavion : 200e aller retourtrain aller retour paris : 20ehotel : 35e la nuit petit dejeuner inclus (5 nuits donc 175e)tout ça en CBet en cash, je vais échanger 200e contre 10K TRY :repas du soir, 2/3 petits souvenirs, 1 activité payante genre la traversée du bosphore, métro : soit 40e par jourprochain voyage de 7jours sur place surement en Asie (ou ailleurs je ne sais pas) du 30 mai au 6 juin, je laisse tomber l'Égypte.