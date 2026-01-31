



Vue le débat sur L'article Ouroboros4 je me pose une question, a partir de quel niveau de réussite estimez-vous qu'une console ( de salon ou portable ) est un succés ?Existe-t-il selon vous, un seuil chiffré de réussite ou d'échecSuccés commercial ( Ventes )15 à 30 millions -> échec30 à 50 millions -> mitigé50 à 80 millions -> succés80 à 100 millions -> Trés grand succés100 à 150 millions voir au dela -> Légendaire