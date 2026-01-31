profile
Charts
43
Likers
name : Charts
profile
ducknsexe
17
Likes
Likers
ducknsexe
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 81
visites since opening : 153734
ducknsexe > blog
Succés ou Echec
Vue le débat sur L'article Ouroboros4 je me pose une question, a partir de quel niveau de réussite estimez-vous qu'une console ( de salon ou portable ) est un succés ?

Existe-t-il selon vous, un seuil chiffré de réussite ou d'échec

Succés commercial ( Ventes )

15 à 30 millions -> échec
30 à 50 millions -> mitigé
50 à 80 millions -> succés
80 à 100 millions -> Trés grand succés
100 à 150 millions voir au dela -> Légendaire


    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 01/31/2026 at 04:44 PM by ducknsexe
    comments (30)
    cyr posted the 01/31/2026 at 04:48 PM
    Je mesurerai le succès d'une consoles par rapport a sa ludothèque PROPRE
    kidicarus posted the 01/31/2026 at 04:53 PM
    Des fois le chiffre total de vente ne veut rien sur la réalité comptable de l'entreprise.
    ducknsexe posted the 01/31/2026 at 04:58 PM
    cyr kidicarus Pas faux le succès d une console se mesure par un ensemble d indicateur. le chiffre total des ventes, pris seul, peut être trompeur.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 05:02 PM
    Alors, pour moi il est important de voir les ventes de jeux, car souvent la console a une marge de benefice assez petite.

    Par contre la vente des jeux montre bien si la console est apprecié dans le temps et l'inflow d'argent que ca a rapporté en royalties
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 05:02 PM
    Perso la Wii à dépasser les 100 millions alors que je trouve que c'est une bouse
    hypermario posted the 01/31/2026 at 05:04 PM
    ouroboros4 On parle de succes, pas d'avis

    Ceci dit dans ton article je ne me souvenais plus que la PSP a atteind les 80M, c'est quand meme pas mal.
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 05:06 PM
    hypermario J'ai bien compris.
    En terme de vente la Wii a été un succès mais je trouve que niveau jeux c'est une bouse
    aeris555 posted the 01/31/2026 at 05:07 PM
    Perso je considere la GBA comme un gros succes, mais je considere la PSP comme un echec, pourtant elles ont fait a peu pres le meme score.

    La PSP est un échec, pas en terme de chiffres mais en terme d’impact culturel. Puis fallait voir les ambitions de Sony a sa sortie en 2004, il voulait en faire le Walkman de XXIeme siecle, on en est tres loin

    Et surtout elle s’est presque deux fois moins vendue que sa concurrente principale, la DS, sortie en meme temps qu’elle
    jenicris posted the 01/31/2026 at 05:08 PM
    Une console peut avoir une très bonne ludothèque et être un bide retentissant comme la Dreamcast
    Et inversement
    hypermario posted the 01/31/2026 at 05:11 PM
    jenicris La dreamcast n'avait pas de tres bon jeux, sinon elle aurait pas bidé.
    La plupart etait des jeux arcade bouclé en quelques heures.
    Je ne comprendrais jamais pourquoi la dreamcast est si adulé...
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 05:12 PM
    hypermario la GC avait de très bon jeux. Ça la pas empêcher de faire un bide.
    jenicris posted the 01/31/2026 at 05:13 PM
    hypermario c'est ton avis, pas de la plupart de ceux qui y ont joué.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 05:39 PM
    ouroboros4 C'est vrai, mais elle est arrivé tardivement, et la PS2 avec l'elant de la PS1 etait inarretable (lecteur dvd ect..)

    jenicris Je l'ai, donc j'y ai joué, les manettes etaient horrible, ca faisait mal au main, les stick mal placé, et le fil qui part par dessous, l'aberation...
    Tout le monde etait d'accord avec ca.

    Puis apres ya quoi comme jeux non arcade ?
    Shenmue,Resident Evil: Code Veronica,..

    La switch 2 a une ludoteque deja bien plus attrayante et pourtant vous ne l'amais pas
    ducknsexe posted the 01/31/2026 at 05:42 PM
    aeris555 Tout est dit
    elicetheworld posted the 01/31/2026 at 05:43 PM
    Tu as très bien résumé ton barème est raccord avec les vente et succès associé au console vendu jusqu'à présent
    jenicris posted the 01/31/2026 at 05:44 PM
    hypermario moi je parle des jeux de la Dreamcast
    arquion posted the 01/31/2026 at 05:45 PM
    ducknsexe aeris555 je savais déjà le débat biaisé enfin vos idées de la chose.
    Mais pour Sony, faire une console portable dans un domaine de monopole de Nintendo qui a déjà plus de 15 années dedans, faire 80Millions c'est très loin d'être un échec, bien au contraire...

    La Vita, elle, est vraiment un échec. (ce qui est dommage, tant la console était formidable.)
    elicetheworld posted the 01/31/2026 at 05:46 PM
    ducknsexe bah si on se base sur le succès commercial en terme de volume de vente de console pas vraiment.larticle a l'air d'aller dans se sens.apres le succès lié a l'estime d'une console,via sa ludothèque c'est autre chose.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 05:51 PM
    jenicris Ok et j'ai parlé des jeux non ?

    "Puis apres ya quoi comme jeux non arcade ?
    Shenmue,Resident Evil: Code Veronica,..    "
    choupiloutre posted the 01/31/2026 at 05:52 PM
    Perso .
    Par exemple j ai adoré la gamecube qui est un échec commercial.
    Par contre la wii m a très vite gave .
    .donc succès commercial ou succès d estime ,il y a parfois un gouffre entre les deux
    jenicris posted the 01/31/2026 at 05:54 PM
    hypermario toi tu aimes pas les jeux arcades donc c'est vite vu. Alors que c'était une des ses grandes forces
    Après on peut ajouter les Sonic, Grandia 2, Skies of Arcadia, Soul Calibur et j'en passe
    ducknsexe posted the 01/31/2026 at 06:01 PM
    elicetheworld Ce est pas si tranché effectivement, aprés une console peut afficher de bonnes ventes tout étant peu rentable, voir déficitaire selon les couts de production de R&D et de marketing.

    arquion Je considére la psp comme un succés en terme de vente, c'était une bellle percé de la part de sony 80 tout comme la Gameboy Advance qui fut aussi un tres beau succés, nous sommes loin des 15, il manque vraiment quelque chose. comme d habitude tout se jouera en dehors des ventes

    jenicris Peut importe le succés ou le bide , je posséde aussi la Dreamcast et je la trouvé magnifique pour l'époque
    jenicris posted the 01/31/2026 at 06:02 PM
    ducknsexe un vrai connaisseur
    onimusha posted the 01/31/2026 at 06:04 PM
    Head hunter, jet set radio, crazy taxi, the house of the dead 2, super monkey ball, samba de amigo et bien d'autres
    kenjushi posted the 01/31/2026 at 06:57 PM
    Je rejoins kidicarus : Le nombre de ventes ne veux pas dire grand chose. D'un coté tu as la Neo-Geo AES s'est vendue à environ 1 millions d'exemplaires, ce qui est pour moi un succès au vu du prix de la machine et des jeux, ainsi que le public visé.

    D'un autre coté, j'ai dû acheter au total 4 ou 5 Ps1 à l'époque car les lecteurs optique lâchaient au bout d'un an environ tellement ils étaient de qualité médiocre et je ne suis pas un cas unique (bon, le fait de jouer à des jeux copiés et des imports n'a peut être pas arrangé les choses mais j'ai fais pareil avec ma Saturn de la même époque et jamais eu le moindre soucis)

    jenicris La Dreamcast, c'est juste une console de dingue , et si on part du coté de l'import, y'a vraiment moyen de se faire plaisir
    aeris555 posted the 01/31/2026 at 07:00 PM
    ducknsexe Tout est dit

    J’ai pas tout dis.

    J’aurai pu parler du format UMD, dont les ventes de films ont été désastreuses . A tel point que les geants de la video ont abandonné le format UMD au bout de quelques mois

    https://gamergen.com/actualites/umd-video-format-plus-poubelle-27580-1
    cail2 posted the 01/31/2026 at 07:10 PM
    L'Atari 2600 s'est écoulé à 26 millions d'exemplaires Vs la PC Engine à 10 millions. Donc sans aller plus loin on peut dire que les ventes cumulées ne sont pas synonyme de réussite ou de mérite...
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 07:15 PM
    La PSP a fait un très bon score c'est clair, pour une console top niveau technologie pour le moment face à un DS plutôt vieillot
    jenicris posted the 01/31/2026 at 07:19 PM
    kenjushi pour la courte durée de vie qu'elle a eu, c'est hallucinant autant de hit
    ducknsexe posted the 01/31/2026 at 07:52 PM
    aeris555 une vraie plaie ce format prioritaire de sony qu es le UMD, jamais compris pourquoi ils ont sortie ça. Cela limitait la qualité des graphismes, la taille des textures, et obligeait souvent les développeurs à compresser fortement les données.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo