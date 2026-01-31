Vue le débat sur L'article Ouroboros4 je me pose une question, a partir de quel niveau de réussite estimez-vous qu'une console ( de salon ou portable ) est un succés ?
Existe-t-il selon vous, un seuil chiffré de réussite ou d'échec
Succés commercial ( Ventes )
15 à 30 millions -> échec
30 à 50 millions -> mitigé
50 à 80 millions -> succés
80 à 100 millions -> Trés grand succés
100 à 150 millions voir au dela -> Légendaire
posted the 01/31/2026 at 04:44 PM by ducknsexe
Par contre la vente des jeux montre bien si la console est apprecié dans le temps et l'inflow d'argent que ca a rapporté en royalties
Ceci dit dans ton article je ne me souvenais plus que la PSP a atteind les 80M, c'est quand meme pas mal.
En terme de vente la Wii a été un succès mais je trouve que niveau jeux c'est une bouse
La PSP est un échec, pas en terme de chiffres mais en terme d’impact culturel. Puis fallait voir les ambitions de Sony a sa sortie en 2004, il voulait en faire le Walkman de XXIeme siecle, on en est tres loin
Et surtout elle s’est presque deux fois moins vendue que sa concurrente principale, la DS, sortie en meme temps qu’elle
Et inversement
La plupart etait des jeux arcade bouclé en quelques heures.
Je ne comprendrais jamais pourquoi la dreamcast est si adulé...
jenicris Je l'ai, donc j'y ai joué, les manettes etaient horrible, ca faisait mal au main, les stick mal placé, et le fil qui part par dessous, l'aberation...
Tout le monde etait d'accord avec ca.
Puis apres ya quoi comme jeux non arcade ?
Shenmue,Resident Evil: Code Veronica,..
La switch 2 a une ludoteque deja bien plus attrayante et pourtant vous ne l'amais pas
Mais pour Sony, faire une console portable dans un domaine de monopole de Nintendo qui a déjà plus de 15 années dedans, faire 80Millions c'est très loin d'être un échec, bien au contraire...
La Vita, elle, est vraiment un échec. (ce qui est dommage, tant la console était formidable.)
"Puis apres ya quoi comme jeux non arcade ?
Shenmue,Resident Evil: Code Veronica,.."
Par exemple j ai adoré la gamecube qui est un échec commercial.
Par contre la wii m a très vite gave .
.donc succès commercial ou succès d estime ,il y a parfois un gouffre entre les deux
Après on peut ajouter les Sonic, Grandia 2, Skies of Arcadia, Soul Calibur et j'en passe
arquion Je considére la psp comme un succés en terme de vente, c'était une bellle percé de la part de sony 80 tout comme la Gameboy Advance qui fut aussi un tres beau succés, nous sommes loin des 15, il manque vraiment quelque chose. comme d habitude tout se jouera en dehors des ventes
jenicris Peut importe le succés ou le bide , je posséde aussi la Dreamcast et je la trouvé magnifique pour l'époque
D'un autre coté, j'ai dû acheter au total 4 ou 5 Ps1 à l'époque car les lecteurs optique lâchaient au bout d'un an environ tellement ils étaient de qualité médiocre et je ne suis pas un cas unique (bon, le fait de jouer à des jeux copiés et des imports n'a peut être pas arrangé les choses mais j'ai fais pareil avec ma Saturn de la même époque et jamais eu le moindre soucis)
jenicris La Dreamcast, c'est juste une console de dingue , et si on part du coté de l'import, y'a vraiment moyen de se faire plaisir
J’ai pas tout dis.
J’aurai pu parler du format UMD, dont les ventes de films ont été désastreuses . A tel point que les geants de la video ont abandonné le format UMD au bout de quelques mois
https://gamergen.com/actualites/umd-video-format-plus-poubelle-27580-1