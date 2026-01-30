accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
iiii
,
link49
,
milo42
,
kurosama
,
raph64
,
minx
,
torotoro59
,
lughost30
,
sephiroth07
,
biboys
,
giusnake
,
barberousse
,
suzukube
,
solidfisher
,
zozoba
,
shaco
,
jamrock
,
motomoto
,
spartan1985
,
halki
,
negan
,
calishnikov
,
kleoo
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
742
visites since opening :
1746778
skuldleif
> blog
XGS Publishing a 2 jeux non annoncés
l'un étant un jeu Open-World Fantasy RPG
l'autre un jeu Sci-Fi/Military/Horror First-Person-Shooter
de quoi avoir quelques surprise au showcase de juin
https://x.com/bogorad222/status/2017271663432249758
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 01/30/2026 at 05:45 PM by
skuldleif
comments (
5
)
tyler33
posted
the 01/30/2026 at 06:19 PM
on est sûr qu'ils sont pas déjà annulés?
skuldleif
posted
the 01/30/2026 at 06:32 PM
tyler33
on en sait rien
51love
posted
the 01/30/2026 at 06:49 PM
tyler33
On va attendre les tests, voilà où on en est rendu avec les jeux Xbox, 0 confiance
tyler33
posted
the 01/30/2026 at 07:08 PM
51love
skuldleif
Je blague, mais malheureusement qu'à moitié...
Honnêtement les annulations d'Everwild et Perfect Dark ont achevées ma confiance dans XGSP...
25 ans d'attente pour Perfect Dark et 6 ans pour Everwild...
51love
posted
the 01/31/2026 at 12:24 AM
tyler33
la même que toi..
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
On va attendre les tests, voilà où on en est rendu avec les jeux Xbox, 0 confiance
Honnêtement les annulations d'Everwild et Perfect Dark ont achevées ma confiance dans XGSP...
25 ans d'attente pour Perfect Dark et 6 ans pour Everwild...