profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 742
visites since opening : 1746778
skuldleif > blog
XGS Publishing a 2 jeux non annoncés
l'un étant un jeu Open-World Fantasy RPG

l'autre un jeu Sci-Fi/Military/Horror First-Person-Shooter



de quoi avoir quelques surprise au showcase de juin

https://x.com/bogorad222/status/2017271663432249758
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/30/2026 at 05:45 PM by skuldleif
    comments (5)
    tyler33 posted the 01/30/2026 at 06:19 PM
    on est sûr qu'ils sont pas déjà annulés?
    skuldleif posted the 01/30/2026 at 06:32 PM
    tyler33 on en sait rien
    51love posted the 01/30/2026 at 06:49 PM
    tyler33

    On va attendre les tests, voilà où on en est rendu avec les jeux Xbox, 0 confiance
    tyler33 posted the 01/30/2026 at 07:08 PM
    51love skuldleif Je blague, mais malheureusement qu'à moitié...

    Honnêtement les annulations d'Everwild et Perfect Dark ont achevées ma confiance dans XGSP...

    25 ans d'attente pour Perfect Dark et 6 ans pour Everwild...
    51love posted the 01/31/2026 at 12:24 AM
    tyler33 la même que toi..
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo