skuldleif > blog
[Bon plan] 1 mois Gamepass premium gratuit (Xbox/PC personne non abo)
valable uniquement si vous disposez d'un compte non abonné actuellement

je le donne si ca interesse quelqu'un

de quoi enjoy Death Stranding Director's Cut, Ninja Gaiden Ragebound, Warhammer 40,000: Space Marine II, Resident Evil Village, Indiana Jones and the Great Circle,Mortal Kombat 1, hogwarts legacy , hi fi rush etc.

[UP]

je vous met carrément comment je l'ai obtenu

https://www.dealabs.com/bons-plans/1-mois-dabonnement-xbox-game-pass-premium-pour-les-nouveaux-abonnes-via-code-webtoon-app-3264902

ps: quand vous creez un compte webtoon utilisez un mail et pas google/facebook etc..
vous recevrez un code Gamepass premium 1h apres avoir effectué le tuto expliqué sur dealabs, ce n'est pas grave si vous quand vous cliquez sur "submit" ca "bug" cliquez quand meme dessus
    kevinmccallisterrr
    posted the 01/30/2026 at 04:26 PM by skuldleif
    comments (5)
    kevinmccallisterrr posted the 01/30/2026 at 04:41 PM
    Salut, je suis intéressé
    mrvince posted the 01/30/2026 at 05:00 PM
    J'ai pris 1 mois y'a 3 jours pour essayer quelques jeux qui me font de l'oeil je suis degue tant pis
    skuldleif posted the 01/30/2026 at 06:10 PM
    mrvince "Code à réclamer avant le 13 février et à activer avant le 15 mars 2026." tu peux le recup pour le rentrer dans 1 mois si tu veux
    mrvince posted the 01/30/2026 at 06:20 PM
    skuldleif Bah je suis déjà abonné du coup.
    skuldleif posted the 01/30/2026 at 06:29 PM
    mrvince oui mais dans 1 mois tu ne le sera plus et pourra rajouter le code obtenu , si ta la flemme je peux le faire pour toi et te filer le code
