[Forza Horizon 6] La raison derrière l'absence de doublage Français, il semblerait que ce soit temporaire...
https://x.com/ForzaHorizonFR/status/2014738829463204121
posted the 01/23/2026 at 09:54 PM by
jaysennnin
pcverso
posted
the 01/23/2026 at 09:57 PM
Oui j'ai lu qu'il font grève contre les ia qui les remplacent et pour le coup je leur donne raison si c'est le cas . Mais bon comme par hasard seul les français font grèves
jenicris
posted
the 01/23/2026 at 10:06 PM
Si c'est temporaire alors ça va
51love
posted
the 01/23/2026 at 10:19 PM
Moi qui pensais que c'était la faute à Trump vu qu'il nous méprise
ravyxxs
posted
the 01/23/2026 at 10:45 PM
Perso la présentation m'a refroidi, fr ou pas, je m'en fou...
burningcrimson
posted
the 01/23/2026 at 11:10 PM
VF ou pas c est day 01 ! Mon premier Forza
ouken
posted
the 01/23/2026 at 11:31 PM
Sérieux entendre en fr les relous crié sur forza pour faire genre ces une fête ces cool ben moi ça me dérange pas du tout d'avoir que les menus fr
shambala93
posted
the 01/24/2026 at 06:04 AM
ouken
Qui peut le plus peut le moins, pense aux gosses et tu verras que ta réflexion sera bien idiote.
ravyxxs
Je dois avouer qu’à froid, c’est pareil ! On a rien vu en ville, avec le monde, l’ambiance Tokyo by night inexistante ! Et les courses en milieu naturel ressemble plutôt à ce qu’on avait avant.
J’ai du mal à voir une énorme plus-value à cet épisode que j’attendais.
À voir avec les prochains trailers.
ravyxxs
posted
the 01/24/2026 at 06:28 AM
shambala93
La ville, le traffic en dirait celui de Nice dans FH2 , c'est pas Tokyo ça...les devs ont encore peur de se lâcher et rendre l'expérience plus ardu et réaliste avec pas mal de voiture, des piétons, et pas juste bloquer derrière des barrières qui seront présente avec eux même à 2 heures du matin dans le jeu, ça n'a aucun sens. Le festival sera présent H24 pour les nippons...
J'y jouerais mais je pense que Playground Game commence a tourner en rond, il nous faut un gros concurrent à présent qui mette une fessé.
jenicris
posted
the 01/24/2026 at 07:34 AM
ravyxxs
j'ai eu le même impression que toi pour le passage dans Tokyo, dommage. Après le jeu m'intéresse quand même mais bon
ravyxxs
posted
the 01/24/2026 at 09:02 AM
jenicris
y a pas de concurrent logique on va tous y aller. Par contre le coup de PS5 plus tard...ils s'attendent à faire des ventes folles en le rendant exclu tempo sur XBOX ???
Des illuminés les gars, encore dans le déni totale..Ma main à couper que Satya est pas au courant de ça. Ou alors y a du contenu spécial pour PS5.
waurius59
posted
the 01/24/2026 at 09:16 AM
J'attends surtout les négociations pour fable en VF....
