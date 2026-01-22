profile
solarr
9
Likes
Likers
solarr
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 337
visites since opening : 647983
solarr > blog
all
Monte Carlo 2026 Shakedown : ça chauffe
Solarr the PC Master
Blague : quelle différence y a-t-il entre Sébastien Loeb/Ogier et Sarkozy.



    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/22/2026 at 04:41 AM by solarr
    comments (1)
    sonilka posted the 01/22/2026 at 05:32 PM
    Dommage les températures ont été trop douces, on aura pas de neige. Meme si on commence à etre habitué. Rallye qui lance la saison avec Ogier archi favori. On va voir si Neuville se réveille. J'aurais aussi un oeil sur Solberg qui a été bluffant l'an passé pour son seul rallye.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo