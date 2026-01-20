accueil
Amazon , Micromania , Fnac , les clé Gamepass à prix "normal" ont sauté , passage au tarif 27€/mois
Amazon ca vient de sauté , je ne sais pas si c'est du a Microsoft ou que le stock est écoulé , mais il y a de cela 1 semaine Amazon vendait encore des codes 3 mois à 45€ et même à 39€ , ceux ci ont désormais disparu..
Amazon :
Fnac :
Micromania :
https://www.amazon.fr/Abonnement-Xbox-Game-Pass-Ultimate/dp/B07S763QTX/ref=pd_sbs_d_sccl_1_2/257-9904403-2303720?pd_rd_w=5UJu9&content-id=amzn1.sym.a42e8b37-d3d3-4f9a-8311-e1db829f7bde&pf_rd_p=a42e8b37-d3d3-4f9a-8311-e1db829f7bde&pf_rd_r=QQ0WSAX50K54788VQF38&pd_rd_wg=AXNuv&pd_rd_r=dfdf8eb2-39be-4668-974b-08adaeefce48&pd_rd_i=B07S763QTX&psc=1
posted the 01/20/2026 at 07:02 PM by
skuldleif
shanks
posted
the 01/20/2026 at 07:04 PM
Honnêtement, hormis les mois où y aura un gros jeu maison, le Ultimate est devenu très dispensable.
skuldleif
posted
the 01/20/2026 at 07:06 PM
shanks
c'est surtout devenu un acte conscient a cause du nouveau prix , la ou avant ca ne l’était pas , les abonné mensuel vont peser le pour et le contre a chaque mensualité
