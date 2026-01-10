Je suis tombé sur cette vidéo, un jeu vidéo très spécial comme une anomalie, une error 404....ou simplement une ode au mauvais goût.Ketsu Battler x Granblue Fantasy Versus: Risingalors dès le début (ne sachant vraiment pas de quoi il s'agissait) je me suis dit c'est moche mais surtout je voyais les deux collines comme quelque chose ressemblant vaguement à une paire de fesse...puis la suite sera no comment tellement le mauvais goût laisse imaginer le projet d'ado prépuberté alcoolisé fils d'un haut responsable d'une grande société Japonaise de JV ayant le feu vert pour son délire.On connaissait le Japon de l'époque NEC pour des projets atypiques mais là sérieusement on touche vraiment le fond du bac à ordure.et on ne parlera pas du tuto motion gaming pour la Switch: