HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
profile
newtechnix
12
Likes
Likers
newtechnix
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 561
visites since opening : 974442
newtechnix > blog
Grand Blue Fantasy Switch
Je suis tombé sur cette vidéo, un jeu vidéo très spécial comme une anomalie, une error 404....ou simplement une ode au mauvais goût.

Ketsu Battler x Granblue Fantasy Versus: Rising

alors dès le début (ne sachant vraiment pas de quoi il s'agissait) je me suis dit c'est moche mais surtout je voyais les deux collines comme quelque chose ressemblant vaguement à une paire de fesse...puis la suite sera no comment tellement le mauvais goût laisse imaginer le projet d'ado prépuberté alcoolisé fils d'un haut responsable d'une grande société Japonaise de JV ayant le feu vert pour son délire.

On connaissait le Japon de l'époque NEC pour des projets atypiques mais là sérieusement on touche vraiment le fond du bac à ordure.



et on ne parlera pas du tuto motion gaming pour la Switch:

    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 01/10/2026 at 11:48 AM by newtechnix
    comments (4)
    ouken posted the 01/10/2026 at 11:50 AM
    le Vs et trop bon comparé au arpg expeditif
    burningcrimson posted the 01/10/2026 at 12:07 PM
    Newtechnix mais comment tu trouves ces perles ?
    liberty posted the 01/10/2026 at 12:11 PM
    burningcrimson Newtechnix ouken juste que vous sachiez pour info. Ce type de gameplay est aussi utilisé dans un mini jeu de ''Everybody 1/2 switch"
    burningcrimson posted the 01/10/2026 at 12:12 PM
    liberty j en peux plus Merci pour l'info N empêche c est cool ce genre de délire
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo