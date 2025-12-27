Les répercussions de la pénurie mondiale de mémoire s'étendent inexorablement et touchent des secteurs bien au-delà de la production de DRAM et de NAND.Selon ITmedia , Nvidia ne fournirait plus de VRAM à ses partenaires fabricants de cartes graphiques , et certains revendeurs informatiques japonais commencent à en ressentir les effets . Bien que le prix des GPU n'ait pas encore connu de hausse significative (comparativement à celui de la mémoire et du stockage), un magasin a déclaré que les rayons de cartes graphiques se videraient bientôt.Tsukumo eX., l'un des magasins d'informatique les plus populaires d'Akihabara, limite désormais les achats à une seule carte graphique GeForce RTX 5060 Ti 16 Go ou supérieure, ou Radeon RX 9000 ou supérieure.Le magasin explique : « Les cartes équipées d'une mémoire haute capacité sont devenues très difficiles à obtenir. Nous avons encore du stock pour le moment, mais nous ne savons pas quand arrivera la prochaine livraison, ni même si elle arrivera un jour. » D'autres magasins rencontrent les mêmes difficultés, les GPU avec 8 Go de VRAM ou plus étant de plus en plus difficiles à réapprovisionner.Le monde entier est confronté à une pénurie de mémoire due à une demande sans précédent des centres de données dédiés à l'IA , ce qui fait exploser les prix. De plus, de nombreux analystes et leaders du secteur prévoient qu'aucune amélioration ne sera constatée avant 2026, principalement parce que les fabricants de mémoire se prémunissent contre une éventuelle bulle spéculative liée à l'IA et n'augmentent pas leur production .Les kits de RAM et les SSD ont été les premiers produits touchés par cette crise, avec des augmentations de prix de plus de 246 % pour les modules rien qu'en 2025. Cette situation perturbe fortement les assembleurs de PC sur mesure : Framework ne vend plus de RAM seule et les magasins japonais suspendent les commandes d'ordinateurs de bureau jusqu'en 2026 .