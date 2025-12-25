accueil
profile
CRT Hunt 16 : Du cathodique sous le sapin
Hello la commu!
Encore un CRT qui rentre dans la collection et cette fois-ci en plein jour de Noël!
posted the 12/25/2025 at 11:07 AM by fdestroyer
fdestroyer
comments (3)
3
)
micheljackson
posted
the 12/25/2025 at 12:08 PM
J'ai du mal à en trouver une de 36 cm dans mon coin,
et j'ai peur d'en commander une sur Ebay et qu'elle arrive en miettes...t'as déjà pris ce risque ?
mishinho
posted
the 12/25/2025 at 02:22 PM
Oui, dans certaines regions les mecs on rempli leur cave et leur entrepôt shurgard de crt
Du coup plus rien ou alors a 250 - 300 euros le vieux crt pourrave
fdestroyer
posted
the 12/25/2025 at 02:26 PM
micheljackson
Alors non, j'ai jamais risqué un envoi pas la poste, et en plus c'est lourd, le prix serait sans doute élevé, ça vaudrai pas trop la peine je pense..
