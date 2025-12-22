profile
Ninja Gaiden 4
1
Likers
name : Ninja Gaiden 4
platform : Playstation 5
editor : Koei Tecmo
developer : PlatinumGames
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
thejoke
6
Likes
Likers
thejoke
articles : 37
visites since opening : 59303
thejoke > blog
[Bon plan] Ninja gaiden 4 25 euros sur PS5
https://www.fnac.com/a21723089/Ninja-Gaiden-4-PS5-Jeu-video-Playstation-5

La fnac fait différentes promo ce matin. Gears of war reloaded était à 10 euros et DOOM the dark ages à 20 euros mais uniquement en retrait magasin.

Perso ça me fait ninja gaiden 4 à 5 euros avec des bons fnac que j'avais en stock.
    2
    Likes
    Who likes this ?
    link49, benichou
    posted the 12/22/2025 at 08:54 AM by thejoke
    comments (9)
    jenicris posted the 12/22/2025 at 08:57 AM
    Pas de Fnac du coté de chez moi
    grundbeld posted the 12/22/2025 at 09:22 AM
    Malheureusement chez moi ça indique que les stocks en ligne sont déjà vides pour NG4…

    Et Doom bah c’est une fausse version physique malheureusement. Gears je l’ai déjà.
    fritesmayo76 posted the 12/22/2025 at 09:26 AM
    Y a aussi The Outer Worlds 2 à 25€ ( et 45 en premium).
    Les ventes ont pas du être folle pour que les prix soient cassés aussi vite.
    lautrek posted the 12/22/2025 at 11:19 AM
    Merci pour le bon plan
    rugalwave posted the 12/22/2025 at 11:23 AM
    Excellent c'est fait !!
    icebergbrulant posted the 12/22/2025 at 12:19 PM
    Comme Monsieur Pitt, ça brade !
    guiguif posted the 12/22/2025 at 12:34 PM
    Le flop de fou, même Lost Soul Aside, la soit distante daube, n'a pas été bradé comme ça.
    On aura jamais de 5 (mal au cul d'avoir lâché 70 balles ya 2 mois).
    hatefield posted the 12/22/2025 at 04:52 PM
    'tain j'ai lu 425€ dans le titre.
    benichou posted the 12/22/2025 at 07:32 PM
    Top merci trop content de l’avoir à ce prix
