La fnac fait différentes promo ce matin. Gears of war reloaded était à 10 euros et DOOM the dark ages à 20 euros mais uniquement en retrait magasin.
Perso ça me fait ninja gaiden 4 à 5 euros avec des bons fnac que j'avais en stock.
posted the 12/22/2025 at 08:50 AM by thejoke
Et Doom bah c’est une fausse version physique malheureusement. Gears je l’ai déjà.
Les ventes ont pas du être folle pour que les prix soient cassés aussi vite.
On aura jamais de 5 (mal au cul d'avoir lâché 70 balles ya 2 mois).