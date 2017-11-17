profile
The Elder Scrolls V : Skyrim
12
Likers
name : The Elder Scrolls V : Skyrim
platform : Switch
editor : Bethesda Softworks
developer : Bethesda Softworks
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 11/17/2017
read the reviews
add a review
add a press review
profile
gutter
5
Likes
Likers
gutter
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 83
visites since opening : 115735
gutter > blog
all
Skyrim : achat Switch 2
Bonjour,

Je possède Skyrim sur Switch. Une Switch 2 m’attend au pied du sapin.

Pouvez vous me confirmer que je n’ai besoin que de la mise à jour vers l’édition anniversary (actuellement à 9€) pour profiter de la mise à jour Switch 2 ?

Merci beaucoup et bon dimanche à tous !
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    link49, bisba
    posted the 12/21/2025 at 01:11 PM by gutter
    comments (22)
    iglou2310 posted the 12/21/2025 at 01:49 PM
    Il faut la version anniversaire pour avoir accès à la version Switch 2 gratuitement. https://x.com/i/status/1998812386233561335
    cyr posted the 12/21/2025 at 02:39 PM
    iglou2310 (j'ai juste le skyrim de base, et j'ai eu la mise a niveau switch2 gratuitement)(pas tous compris)
    iglou2310 posted the 12/21/2025 at 02:44 PM
    cyr c'est bizzare parce que c'est bien marqué pour les possesseurs de la version Anninversary et j'ai un pote qui n'a pas réussi sans cette version, faut que je lui redemande parce que tu me met le doute maintenant.
    drybowser posted the 12/21/2025 at 02:59 PM
    Normalement ça le fait :
    "Bethesda vend Skyrim seul sur Switch 2 au prix de 59,99 €, mais une mise à niveau gratuite est disponible pour les possesseurs de Skyrim Anniversary Edition sur Switch. Les possesseurs de Skyrim (édition de base) sur Switch peuvent acheter la mise à niveau anniversaire à 19,99 € pour pouvoir y jouer sur Switch et Switch 2."
    bisba posted the 12/21/2025 at 03:49 PM
    Oh, yes merci pour l info en tout cas. Je savais pas que la maj etait a 9€99 en ce moment , j ai aussi la version boite et non la maj n'est pas offerte malheureusement , je viens tt juste de la prendre grâce a toi .
    kisukesan posted the 12/21/2025 at 04:23 PM
    J'ai la version cartouche malheureusement
    suzukube posted the 12/21/2025 at 04:47 PM
    J'ai payé 10 € de maj puis vendu ma cartouche 24 € et je joue sur ma Switch 2 à Skyrim avec sa dernière maj qui corrige le bug de latence
    pimoody posted the 12/21/2025 at 05:58 PM
    suzukube ta plus besoin de la cartouche ensuite du coup ?
    suzukube posted the 12/21/2025 at 06:47 PM
    pimoody non. Mais ça m'arrange je préfère en demat' ^^
    suikoden posted the 12/21/2025 at 07:37 PM
    suzukube Ah ouais !?
    C'est pareil pour tous les jeux a maj ?
    J'avais lu pareil pour Hogwarts Legacy
    hypermario posted the 12/21/2025 at 08:23 PM
    suzukube Moi j'ai payer la maj 19.99€ ... j'ai raté une proomo ?
    hypermario posted the 12/21/2025 at 08:24 PM
    pimoody Une fois la maj faite, va dans l'eshop et tu vera skyrim 1er edition a 100% de reduction, prend le pour avoir la cartouche virtuel ajouté a ton compte.
    cyr posted the 12/21/2025 at 09:37 PM
    Il y a que moi qui est eu gratos la mise a jour skyrim switch vers édition anniversary switch2 ?

    J'ai le jeux en demat. Je sais pas si ça une incidence...
    suzukube posted the 12/21/2025 at 11:45 PM
    cyr Ta version demat' doit être une anniversary non ?
    suzukube posted the 12/21/2025 at 11:49 PM
    hypermario regarde le prix que tu vois ici, moi il est à 0 € tout de suite là j'y comprends rien mais je prends

    Sinon ils ont fait une promo le 19 décembre, en fait j'viens de voir je l'ai acheté le 10 décembre et j'ai bien payé 19,99 € wala (j'm'en souvenais plus).
    suzukube posted the 12/21/2025 at 11:51 PM
    hypermario C'est encore plus fourbe : En fait, faut prendre la version anniversary de la version Switch tout court, puis faire la maj vers la version Switch 2 gratuitement, et pas faire la passerelle direct depuis la cartouche de la version Switch 1 vers la version Switch 2 sinon y'a pas l'air d'y avoir de promotion dans ce cas
    suzukube posted the 12/22/2025 at 12:04 AM
    hypermario Nan j'te confirme, ils ont juste fait une promotion le 19 décembre, GG les 10 € de perdus, ça me fait un menu BestOf en moins
    cyr posted the 12/22/2025 at 05:56 AM
    suzukube heu non. J'ai vérifier.
    cyr posted the 12/22/2025 at 07:24 AM
    suzukube c'est pas la version anniversary que j'ai, y a juste marquer skyrim.

    Mais doit y avoir un bug, si je regarde le site de Nintendo, je l'aurai acheter après la sortie du remaster de metroid prime?

    Et donc il fait partie des dernier jeux sortie sur switch que j'ai acheter (avant d'arrêter d'acheter faute de place)

    Je me souviens l'avoir acheter avant le covid, bien avant même. J'ai pas pu l' acheter apres la sortie de animal crossing. (Période shasse au shiny)

    Il y a un truc que je capte pas.
    suikoden posted the 12/22/2025 at 07:51 AM
    Euh j'arrive pas a recuperer la version Switch 2 gratuitement xD
    pimoody posted the 12/22/2025 at 08:50 AM
    hypermario génial, merci
    hypermario posted the 12/22/2025 at 08:56 AM
    suzukube Arf, je rage
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo