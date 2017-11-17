Bonjour,
Je possède Skyrim sur Switch. Une Switch 2 m’attend au pied du sapin.
Pouvez vous me confirmer que je n’ai besoin que de la mise à jour vers l’édition anniversary (actuellement à 9€) pour profiter de la mise à jour Switch 2 ?
Merci beaucoup et bon dimanche à tous !
posted the 12/21/2025 at 01:11 PM by gutter
"Bethesda vend Skyrim seul sur Switch 2 au prix de 59,99 €, mais une mise à niveau gratuite est disponible pour les possesseurs de Skyrim Anniversary Edition sur Switch. Les possesseurs de Skyrim (édition de base) sur Switch peuvent acheter la mise à niveau anniversaire à 19,99 € pour pouvoir y jouer sur Switch et Switch 2."
C'est pareil pour tous les jeux a maj ?
J'avais lu pareil pour Hogwarts Legacy
J'ai le jeux en demat. Je sais pas si ça une incidence...
Sinon ils ont fait une promo le 19 décembre, en fait j'viens de voir je l'ai acheté le 10 décembre et j'ai bien payé 19,99 € wala (j'm'en souvenais plus).
Mais doit y avoir un bug, si je regarde le site de Nintendo, je l'aurai acheter après la sortie du remaster de metroid prime?
Et donc il fait partie des dernier jeux sortie sur switch que j'ai acheter (avant d'arrêter d'acheter faute de place)
Je me souviens l'avoir acheter avant le covid, bien avant même. J'ai pas pu l' acheter apres la sortie de animal crossing. (Période shasse au shiny)
Il y a un truc que je capte pas.