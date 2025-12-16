La FNAC propose un tres bon prix pour ce starwars
https://www.fnac.com/a21599394/Star-Wars-Outlaws-Edition-Gold-Nintendo-Switch-2-Jeu-video-Nintendo-Switch-2
posted the 12/16/2025 at 10:24 AM by hypermario
Donc le prix Switch 2 c'est le prix du moment.
T'es au courant que le jeu n'est pas sur le disque sur PS5 et Xbox et qu'il faut télécharger le jeu, le disque servant de clé?
C'est exactement la même chose ici...et pourtant je ne suis pas fan des GKC
Après le jeu est sortie récemment sur Switch 2 ce qui explique ce prix plus élevé, mais je sais bien qu'il est moins cher ailleurs .