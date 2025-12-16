profile
name : Star Wars Outlaws
platform : Switch 2
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
hypermario
1
Like
Likers
hypermario
Bon Deal : SWOL : 35€
La FNAC propose un tres bon prix pour ce starwars



https://www.fnac.com/a21599394/Star-Wars-Outlaws-Edition-Gold-Nintendo-Switch-2-Jeu-video-Nintendo-Switch-2
https://www.fnac.com/a21599394/Star-Wars-Outlaws-Edition-Gold-Ni - ajouter un lien source
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 12/16/2025 at 10:24 AM by hypermario
    comments (14)
    aozora78 posted the 12/16/2025 at 10:26 AM
    35€ pour ce jeu, sur Switch 2, sur une Game Key Card
    hypermario posted the 12/16/2025 at 10:27 AM
    aozora78 Oui et ?
    nakata posted the 12/16/2025 at 10:43 AM
    Il y a le pack Assassin creed mirage + star wars à 22€ sur PS5. Je pense craquer. 11 balles par jeu, format physique. Difficile de trouver mieux…
    hypermario posted the 12/16/2025 at 10:55 AM
    nakata Ah oui, c'est classe !
    nakata posted the 12/16/2025 at 11:02 AM
    hypermario
    rogeraf posted the 12/16/2025 at 11:21 AM
    Merci, oui prix sympa c'est sur
    avan posted the 12/16/2025 at 12:36 PM
    Comme d'habitude avec Ubi, ça finira rapidement à 15 € voire 10€ vu le flop du jeu.
    magneto860 posted the 12/16/2025 at 12:44 PM
    Sur PS5 il se trouve à 20 € hors season pass, et le season pass est à 16 € en promo comme actuellement.

    Donc le prix Switch 2 c'est le prix du moment.
    gasmok2 posted the 12/16/2025 at 12:51 PM
    aozora78
    T'es au courant que le jeu n'est pas sur le disque sur PS5 et Xbox et qu'il faut télécharger le jeu, le disque servant de clé?
    C'est exactement la même chose ici...et pourtant je ne suis pas fan des GKC
    aozora78 posted the 12/16/2025 at 12:56 PM
    gasmok2 c'est honteux mais déjà ça reste trop cher pour ce que c'est à 35€ et ensuite ça reste moins cher ailleurs.
    gasmok2 posted the 12/16/2025 at 01:02 PM
    aozora78
    Après le jeu est sortie récemment sur Switch 2 ce qui explique ce prix plus élevé, mais je sais bien qu'il est moins cher ailleurs .
    link49 posted the 12/16/2025 at 01:28 PM
    A voir pour plus tard, là, j'ai trop de jeux à faire.
    jeanouillz posted the 12/16/2025 at 01:31 PM
    STOL
    hypermario posted the 12/16/2025 at 01:38 PM
    jeanouillz Corrigé ^^
