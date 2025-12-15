profile
Star Wars 7 : The Force Awakens fête ses 10 ans aujourd'hui
Déjà 10 ans, c'est fou comme le temps passe vite... !
C'est désormais le même laps de temps qu'entre la Revanche des Sith et le Réveil de la Force.



Sorti le 16 Décembre 2015 en France, le film a fait plus de 2 milliards de dollars au box office mondial, s'en suit The Last Jedi en 2017 et The Rise of Skywalker en 2019.

La postlogie est souvent critiqué, mais malgré son manque de vision globale entre les films, pour ma part j'ai de bons souvenirs de TFA. Surtout, je me rappelle de toute l'effervescence qu'il y'avait autour avant sa sortie, similaire à la Menace Fantôme en 1999.

Ce coté événementiel si chère à la saga, on ne le retrouve plus aujourd'hui, et j'ai bien peur qu'on ne le retrouve pas de sitôt...

    posted the 12/15/2025 at 11:11 PM by lightside
    comments (3)
    natedrake posted the 12/15/2025 at 11:15 PM
    Cette fin d'année 2015 avec la claque Star Wars Battlefront sur PS4.
    lightside posted the 12/15/2025 at 11:17 PM
    natedrake Il manquait un peu de contenu à sa sortie mais niveau immersion c'était vraiment impressionnant !
    cail2 posted the 12/15/2025 at 11:33 PM
    Grosse déception en recopiant le scénario de l'épisode IV, avant de faire sombrer la licence avec l'épisode VIII.
