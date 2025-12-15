Déjà 10 ans, c'est fou comme le temps passe vite... !C'est désormais le même laps de temps qu'entre la Revanche des Sith et le Réveil de la Force.Sorti le 16 Décembre 2015 en France, le film a fait plus de 2 milliards de dollars au box office mondial, s'en suit The Last Jedi en 2017 et The Rise of Skywalker en 2019.La postlogie est souvent critiqué, mais malgré son manque de vision globale entre les films, pour ma part j'ai de bons souvenirs de TFA. Surtout, je me rappelle de toute l'effervescence qu'il y'avait autour avant sa sortie, similaire à la Menace Fantôme en 1999.Ce coté événementiel si chère à la saga, on ne le retrouve plus aujourd'hui, et j'ai bien peur qu'on ne le retrouve pas de sitôt...