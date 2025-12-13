Hogwarts Legacy - December 11
Jurassic World: Evolution 2 - December 18
Desperados 3 - December 19
Total War: Warhammer - December 20
Tropico 5 - December 21
Chicken Police - Paint it Red! - December 22
Loop Hero - December 23
Lego Batman - December 24
Commander Keane - December 25
Farming Simulator 2022 - December 26
Slime Rancher 2 - December 27
Terraria - December 28
Detroit: Become Human - December 29
Mortal Kombat 11 - December 30
Red Dead Redemption 2 - December 31
Voila il régale =)
https://www.notebookcheck.net/Epic-Games-Store-leak-reveals-nearly-300-worth-of-free-game-giveaway-plans-in-December-2025.1184163.0.html
posted the 12/13/2025 at 08:00 PM by mrponey
Merci pour l'info.