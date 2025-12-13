profile
mrponey
31
Likes
Likers
mrponey
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 524
visites since opening : 773431
mrponey > blog
Les jeux de Décembre Gratuit de l'Epic Game Store
Hogwarts Legacy - December 11

Jurassic World: Evolution 2 - December 18

Desperados 3 - December 19

Total War: Warhammer - December 20

Tropico 5 - December 21

Chicken Police - Paint it Red! - December 22

Loop Hero - December 23

Lego Batman - December 24

Commander Keane - December 25

Farming Simulator 2022 - December 26

Slime Rancher 2 - December 27

Terraria - December 28

Detroit: Become Human - December 29

Mortal Kombat 11 - December 30

Red Dead Redemption 2 - December 31

Voila il régale =)

https://www.notebookcheck.net/Epic-Games-Store-leak-reveals-nearly-300-worth-of-free-game-giveaway-plans-in-December-2025.1184163.0.html
    tags :
    7
    Likes
    Who likes this ?
    reza, lastmajor, marcelpatulacci, sonatano, 51love, kujiraldine, pimoody
    posted the 12/13/2025 at 08:00 PM by mrponey
    comments (6)
    maisnon posted the 12/13/2025 at 08:03 PM
    Il va falloir que je pense à me connecter le 29 et 31 décembre.

    Merci pour l'info.
    avan posted the 12/13/2025 at 08:17 PM
    Très bonne liste.
    marcelpatulacci posted the 12/13/2025 at 09:20 PM
    J'aime Epic.
    shambala93 posted the 12/13/2025 at 10:07 PM
    Sympathique meme si je préfère avoir tout au même endroit ( steam)
    suzukube posted the 12/13/2025 at 11:27 PM
    Je sens que ça va râler fort dans 5, 4, 3...
    marcelpatulacci posted the 12/14/2025 at 12:40 AM
    Mais c'est censé étre une "surprise", comment t'a fait pour avoir cette liste ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo