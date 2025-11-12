accueil
Le logiciel gratuit qui a cassé l'industrie du jeu vidéo
UE5
"un logiciel qui à cassé le monopole technique des AAA"
"sans fortnite pas d' Expedition 33"
https://www.youtube.com/watch?v=biogmchqZbs
posted the 12/11/2025 at 09:29 PM by
skuldleif
skuldleif
posted
the 12/11/2025 at 09:32 PM
meme les gros passent sous UE5 halo studio , cdprojekt.. c'est fou
en meme temps faut s'accrocher pour qu'un moteur propriétaire suive un moteur autant abreuvé que ce soit en terme de personnel ,de tune ou meme de feedback des divers studio qui l'utilisent
adamjensen
posted
the 12/11/2025 at 09:58 PM
Ce putain de moteur de merde est un vrai cancer pour les jeux vidéo sur PC.
Quelques fois, certain font un bon travail d'opti et c'est ok, mais la majorité du temps, c'est un désastre d'optimisation, et malheureusement, les studio continue d'utiliser cette saloperie.
Heureusement, Sega et Capcom ont leur propre moteur. Même si Capcom a fait de la merde avec le dernier Monster Hunter.
Vivement que ce truc disparaisse définitivement.
liberty
posted
the 12/11/2025 at 10:14 PM
adamjensen
donc en gros sous prétexte que des teams ne fassent pas un bon travail d'optimisation ça serait la faute d'unreal Engine ?
Tu fais un comparo avec un éditeur qui fait de la merde avec son propre moteur, mais tu reviens pour souhaiter la mort d'un moteur qui est le plus utilisé de l'industrie. Ce n'est pas très logique.
adamjensen
posted
the 12/11/2025 at 10:24 PM
liberty
Trop long à détaillé, et la flemme.
Mais pas de problème, chacun son point de vue.
5120x2880
posted
the 12/11/2025 at 10:53 PM
adamjensen
C'est pas un moteur exclusif au PC, encore que sur PC on s'en sort mieux vu qu'on peut le tweaker, le seul point positif du bousin vu à quel point il est ouvert on a des mods de dingues (Ninja Gaiden 2 White par exemple).
En vrai il y a moyen de faire des bons trucs avec (le remake de Sonic Adventure 2 par exemple), mais quand ce sont des professionnels qui l'utilisent (pour convertir MGS3 à l'arrache par exemple), ça tourne mal et ce sont des joueurs qui vont devoir replacer les sources de lumières à la main parce que personne du studio n'a été foutu de le faire, ils ont même pas joué au jeu qu'ils ont chié.
Le pattern des jeux mal optimisés sur UE5, c'est vraiment parce que ça permet de pondre des jeux de manière industrielle je pense, sans besoin de vérifier en amont etc.
adamjensen
posted
the 12/11/2025 at 11:06 PM
5120x2880
Effectivement, pour MGS 3, ils ont fait de la merde.
J'ai du locker les FPS à 30 pour rester stable.
Par contre sur celui là, j'avais pas de Micro-freeze, contrairement à d'autres.
Au moins, j'ai pu tout mettre à fond.
5120x2880
posted
the 12/12/2025 at 12:14 AM
adamjensen
La plupart des problèmes sont réglés avec les mods je pense, j'ai vu qu'il tournait bien sur Steam Deck.
adamjensen
posted
the 12/12/2025 at 12:41 AM
5120x2880
rogeraf
posted
the 12/12/2025 at 09:17 AM
LOL, avant le monopole technique que tu dis, était détenu par un certain unreal engine 4. Puis quand tu es editeur tu dois payer des droits à Epic games donc c'est pas gratuit ... Un gros -1 déjà sur ce titre mensongé pute a clics qui ne me fera pas cliquer sur cette vidéo.
Faut arrêter de dire n'imp et etre un peu sérieux, vis à vis d'une communauté de passionnés qui n'est pas totalement teubée !
