probleme réglé , Red dead redemption est bien offert sur Xbox Series (aux possesseurs de la version 360 demat)
en tout cas pour moi c'est bon
voila
    bogsnake, marcelpatulacci, goldmen33
    posted the 12/09/2025 at 04:58 PM by skuldleif
    comments (3)
    marcelpatulacci posted the 12/09/2025 at 05:30 PM
    Voyant ton article, je me suis dit qu'il y avait espoir pour la version disc 360. Je viens d'essayer et toujours rien.
    gat posted the 12/09/2025 at 05:49 PM
    marcelpatulacci C’est pas la première fois qu’un problème soit présent pour la version physique de ce jeu. C’était pareil pour le stand alone Undead Nightmare qui avait un bug de sauvegarde de mémoire pour la version DVD et que dalle pour celle du démat’.
