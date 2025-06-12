accueil
name :
Tormented Souls
platform :
PC
editor :
PQube
developer :
Dual Effect
genre :
survival horror
other versions :
Xbox One
-
PlayStation 4
-
Switch
oniclem
oniclem
> blog
Tormented Souls 2 : j'ai adoré !
Salut à tous,
J'espère que vous allez bien
Je vous propose aujourd'hui un tout nouveau Test, celui d'un survival horror que j'attendais énormément tant j'avais aimé le 1er : TORMENTED SOULS 2 !
Je vous laisse découvrir mon avis en vidéo ! Et vous, l'avez vous fait ? Si oui l'avez vous aimé ?
Bon visionnage
Oniclem's
-
https://www.youtube.com/@Oniclems
tags :
residentevil
horror
tormentedsouls
silenthill
3
Likes
Who likes this ?
onsentapedequijesuis
,
yukilin
,
suzukube
posted the 12/06/2025 at 04:15 PM by oniclem
oniclem
comments (
7
)
sdkios
posted
the 12/06/2025 at 04:23 PM
Encore mieux que le 1er ! J'ai vu qu'ils ont enfin corrigé le bug des trophées, donc je ferai le platine un de ces quatres !
oniclem
posted
the 12/06/2025 at 04:29 PM
Sdkios
Oui ils ont retiré la lance électrique, du coup depuis la dernière maj, le trophée des armes se débloque si t'as déjà fini le jeu (et trouvé le handcannon)
onsentapedequijesuis
posted
the 12/06/2025 at 04:37 PM
J'attends une sortie Switch 2 ! Hâte de le faire, 'jai adoré le premier: )
yukilin
posted
the 12/06/2025 at 04:55 PM
Fait. J'ai trouvé très bon
suzukube
posted
the 12/06/2025 at 05:01 PM
Enfin quelqu'un qui aime jouer ! Et il est excellent
kakazu
posted
the 12/06/2025 at 05:12 PM
Je l'ai acheté hier, par contre je le trouve beaucoup plus dur que le 1
mercure7
posted
the 12/06/2025 at 05:17 PM
Encore qqs légers soucis, mais clairement largement mieux que le 1er opus
