profile
Tormented Souls
2
Likers
name : Tormented Souls
platform : PC
editor : PQube
developer : Dual Effect
genre : survival horror
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Switch
read the reviews
add a review
add a press review
profile
oniclem
9
Likes
Likers
oniclem
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 146
visites since opening : 192599
oniclem > blog
Tormented Souls 2 : j'ai adoré !
Salut à tous,

J'espère que vous allez bien

Je vous propose aujourd'hui un tout nouveau Test, celui d'un survival horror que j'attendais énormément tant j'avais aimé le 1er : TORMENTED SOULS 2 !
Je vous laisse découvrir mon avis en vidéo ! Et vous, l'avez vous fait ? Si oui l'avez vous aimé ?

Bon visionnage

Oniclem's - https://www.youtube.com/@Oniclems
    tags : residentevil horror tormentedsouls silenthill
    3
    Likes
    Who likes this ?
    onsentapedequijesuis, yukilin, suzukube
    posted the 12/06/2025 at 04:15 PM by oniclem
    comments (7)
    sdkios posted the 12/06/2025 at 04:23 PM
    Encore mieux que le 1er ! J'ai vu qu'ils ont enfin corrigé le bug des trophées, donc je ferai le platine un de ces quatres !
    oniclem posted the 12/06/2025 at 04:29 PM
    Sdkios Oui ils ont retiré la lance électrique, du coup depuis la dernière maj, le trophée des armes se débloque si t'as déjà fini le jeu (et trouvé le handcannon)
    onsentapedequijesuis posted the 12/06/2025 at 04:37 PM
    J'attends une sortie Switch 2 ! Hâte de le faire, 'jai adoré le premier: )
    yukilin posted the 12/06/2025 at 04:55 PM
    Fait. J'ai trouvé très bon
    suzukube posted the 12/06/2025 at 05:01 PM
    Enfin quelqu'un qui aime jouer ! Et il est excellent
    kakazu posted the 12/06/2025 at 05:12 PM
    Je l'ai acheté hier, par contre je le trouve beaucoup plus dur que le 1
    mercure7 posted the 12/06/2025 at 05:17 PM
    Encore qqs légers soucis, mais clairement largement mieux que le 1er opus
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo