Dan Field est un créateur de contenu sur Youtube surtout spécialisé dans les jeux vidéo indépendants.
Voici sa chaine Youtube : https://www.youtube.com/@DanFieldGaming
Malheureusement, hier il nous a quitté, je vais donc mettre ici le message de sa famille.
la communauté de Dan Field,
C’est le cœur lourd que nous nous adressons à vous aujourd’hui, au nom de la famille de Dan. Nous venons vous annoncer une nouvelle déchirante : Dan Field nous a quittés dans la nuit entre mardi et mercredi dernier à l’âge de 40 ans.
Comme certains d’entre vous le savaient, Dan avait partagé il y a moins de dix jours qu’il affrontait la maladie. Un cancer, diagnostiqué il y a très peu de temps, s’est malheureusement révélé d’une extrême agressivité. La situation a évolué avec une rapidité qui nous a tous saisis.
Ses proches, prévenus de l'urgence, s'étaient rendus à son chevet, venant de toute la France et de l’étranger pour l’entourer jusqu’au bout. Même lorsque les traitements l’ont rendu peu conscient, votre soutien lui a fait chaud au cœur. ll a pu lire les nombreux messages de réconfort et de rétablissement que vous lui avez envoyés sur YouTube et Discord.
Dan s’est éteint entouré de l’affection de ses parents, de sa sœur et de ses deux frères. Il sera inhumé samedi 29 novembre, près de son frère, pour son dernier repos.
Dan était bien plus qu’un créateur de contenu ; il était une voix, une passion, un compagnon de jeu pour des milliers d’entre vous. Sa curiosité, son authenticité et son amour des jeux indépendants ont construit une communauté unique.
En ces temps de profonde tristesse, nous vous remercions pour tout l’amour et le soutien que vous lui avez témoignés, aujourd’hui comme hier.
Sur la forme, nous vous demandons de respecter le souvenir de Dan et l’intimité de sa famille en cette période douloureuse.
Repose en paix, Dan. Tu resteras à jamais dans nos cœurs et nos mémoires.
Avec toute notre gratitude,
La famille de Dan
posted the 11/29/2025 at 09:36 PM by arquion
Parmi les nombreuses vidéos que j'ai pu voir, il en ressortait une personne gentille et simple, et d'apprendre son décès, ça me fait bizarre.
Je lui souhaite de reposer en paix et une sincère pensée à sa famille.
40 balai ça c'est vraiment jeune. Injuste.
RIP.
Je tombais sur sa chaîne parce qu'il testait pas mal de jeux parfois inconnus.
RIP
mes parents sont mort a cause de cette maladie
romgamer6859 pareil et pourtant je ne suis pas très youtubeur, mais il me faisait souvent découvrir des jeux