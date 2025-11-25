Le prochain Famitsu mettra en vedette le jeu mobile Granblue Fantasy ! La raison de cette couverture ? Parce qu’après 10 ans d’aventure, le jeu entre dans son tout dernier arc (normalement)! Eh oui, Gran (ou Djeeta) est enfin arrivé à Estalucia, l’île des Astrals ! L’histoire principale est sur le point de se conclure!
posted the 11/25/2025 at 07:53 PM by lion93
Un Relink 2, avec une action plus lisible en multi (moins d'effets à l'écran), je serais pas contre, c'était assez sympa malgré qqs ratés.