lion93 > blog
Granblue Fantasy: La cover du prochain Famitsu

Le prochain Famitsu mettra en vedette le jeu mobile Granblue Fantasy ! La raison de cette couverture ? Parce qu’après 10 ans d’aventure, le jeu entre dans son tout dernier arc (normalement)! Eh oui, Gran (ou Djeeta) est enfin arrivé à Estalucia, l’île des Astrals ! L’histoire principale est sur le point de se conclure!
    idd
    posted the 11/25/2025 at 07:53 PM by lion93
    comments (5)
    guiguif posted the 11/25/2025 at 08:18 PM
    Si seulement ils pouvaient faire un ReLink 2
    yukilin posted the 11/25/2025 at 08:32 PM
    Le Granblue Fantasy Relink était très cool. J'ai beaucoup aimé.
    ouken posted the 11/25/2025 at 08:47 PM
    si seulement le 1 était bon .... dommage il aurais pu avoir une bonne saga
    mercure7 posted the 11/25/2025 at 10:04 PM
    Quelle licence quand même, avec une OST grandiose !

    Un Relink 2, avec une action plus lisible en multi (moins d'effets à l'écran), je serais pas contre, c'était assez sympa malgré qqs ratés.
    jenicris posted the 11/25/2025 at 10:23 PM
    Classe, j'ai bien aimé Relink
