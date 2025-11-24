accueil
raph64
,
tac93
,
minx
,
kurosama
,
jamrock
,
torotoro59
,
astrogirl
,
kevinmccallisterrr
jaysennnin
jaysennnin
> blog
XBOX montre les crocs...
Juste un post pour vous informer de la sortie du goodies xbox le plus improbable, des Chaussures Crocs et ça sort demain au prix de 85 dollars
https://houseofheat.co/crocs/xbox-crocs-classic-clog-211439-001
3
Likes
Who likes this ?
hyunckel
,
link49
,
kikoo31
posted the 11/24/2025 at 07:36 PM by
jaysennnin
comments (
14
)
hyunckel
posted
the 11/24/2025 at 07:38 PM
Mon fou rire du soir! excellent
Jaysennnin
jaysennnin
posted
the 11/24/2025 at 07:39 PM
hyunckel
j'avoue que le jeu de mots devrait faire son effet
walterwhite
posted
the 11/24/2025 at 07:42 PM
Skuldleif
avec ça, p’tite pédicure et vernis vert
skuldleif
posted
the 11/24/2025 at 07:49 PM
c'est immonde
jeanouillz
posted
the 11/24/2025 at 07:55 PM
Si ça aussi c'est une xboite
pharrell
posted
the 11/24/2025 at 07:56 PM
Je trouve pas ça spécialement confortable ces merdes de crocs… jamais compris la hype…
A chier sur tous les plans.
jenicris
posted
the 11/24/2025 at 07:58 PM
quelle horreur
rendan
posted
the 11/24/2025 at 08:03 PM
romgamer6859
posted
the 11/24/2025 at 08:04 PM
si vous voulez faire fuir les femmes...
bogsnake
posted
the 11/24/2025 at 08:10 PM
kikoo31
posted
the 11/24/2025 at 08:18 PM
jaysennnin
article di siécle
marcelpatulacci
posted
the 11/24/2025 at 08:40 PM
85 dollars, le géant vert va si mal que ça ?
Bon au moins c'est pas des
espadrilles
.
romgamer6859
posted
the 11/24/2025 at 09:14 PM
jenicris
le respect est dead, je crois qu'ils en ont plus rien à foutre...c'est un sentiment que j'ai
cyr
posted
the 11/24/2025 at 09:16 PM
C'est quoi les crocs?
Franchement je pensait que ryan reynolds allait rendre ça complètement moche (chaussettes blanche de sport avec des crocs dans deadpool 2)
La pire chose...enfin avec les claquettes chaussettes.......le summum du ridicule.
Surtout quand il pleut averse
