XBOX montre les crocs...
Juste un post pour vous informer de la sortie du goodies xbox le plus improbable, des Chaussures Crocs et ça sort demain au prix de 85 dollars






https://houseofheat.co/crocs/xbox-crocs-classic-clog-211439-001
    posted the 11/24/2025 at 07:36 PM by jaysennnin
    comments (14)
    hyunckel posted the 11/24/2025 at 07:38 PM
    Mon fou rire du soir! excellent Jaysennnin
    jaysennnin posted the 11/24/2025 at 07:39 PM
    hyunckel j'avoue que le jeu de mots devrait faire son effet
    walterwhite posted the 11/24/2025 at 07:42 PM
    Skuldleif avec ça, p’tite pédicure et vernis vert
    skuldleif posted the 11/24/2025 at 07:49 PM
    c'est immonde
    jeanouillz posted the 11/24/2025 at 07:55 PM
    Si ça aussi c'est une xboite
    pharrell posted the 11/24/2025 at 07:56 PM
    Je trouve pas ça spécialement confortable ces merdes de crocs… jamais compris la hype…
    A chier sur tous les plans.
    jenicris posted the 11/24/2025 at 07:58 PM
    quelle horreur
    rendan posted the 11/24/2025 at 08:03 PM
    romgamer6859 posted the 11/24/2025 at 08:04 PM
    si vous voulez faire fuir les femmes...
    bogsnake posted the 11/24/2025 at 08:10 PM
    kikoo31 posted the 11/24/2025 at 08:18 PM
    jaysennnin article di siécle
    marcelpatulacci posted the 11/24/2025 at 08:40 PM
    85 dollars, le géant vert va si mal que ça ?

    Bon au moins c'est pas des espadrilles.
    romgamer6859 posted the 11/24/2025 at 09:14 PM
    jenicris le respect est dead, je crois qu'ils en ont plus rien à foutre...c'est un sentiment que j'ai
    cyr posted the 11/24/2025 at 09:16 PM
    C'est quoi les crocs?

    Franchement je pensait que ryan reynolds allait rendre ça complètement moche (chaussettes blanche de sport avec des crocs dans deadpool 2)
    La pire chose...enfin avec les claquettes chaussettes.......le summum du ridicule.
    Surtout quand il pleut averse
