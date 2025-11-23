Solarr the PC Master

L’intégration de l’IA dans les véhicules électriques (VE) est en pleine expansion, avec des avancées significatives en matière d’autonomie, de gestion énergétique, de recharge intelligente et de personnalisation de l’expérience utilisateur.

Des entreprises comme Perseus Motor Corporation annoncent le développement du premier véhicule électrique européen doté d’une IA native, tandis que Xpeng déploie des puces IA propriétaires capables de traiter jusqu’à 2 250 TOPS pour optimiser la conduite autonome et la gestion énergétique.



Optimisation de l’autonomie et gestion énergétique : L’IA analyse en temps réel des données telles que la température extérieure, la topographie du parcours, le comportement du conducteur et l’état de la batterie pour ajuster dynamiquement le chauffage, la climatisation, le freinage régénératif et le rendement du moteur, permettant une réduction de la consommation électrique et une augmentation de l’autonomie.



Des systèmes comme ceux de Tesla ou Renault permettent jusqu’à 10 à 15 % d’amélioration de l’autonomie réelle grâce à des algorithmes prédictifs.

Recharge intelligente et intégration au réseau : L’IA gère la recharge en fonction des tarifs d’électricité variables, de la demande du réseau et des habitudes de l’utilisateur, optimisant ainsi le coût et réduisant la pression sur les infrastructures.



Cette gestion s’inscrit dans le cadre des réseaux électriques intelligents (smart grid), où l’IA équilibre l’offre et la demande, notamment en période de forte consommation.



Conduite autonome et interaction homme-machine : L’IA, via des réseaux neuronaux et l’apprentissage profond, améliore la conduite autonome en permettant aux véhicules de percevoir leur environnement et de prendre des décisions en temps réel.



Perseus Motor Corporation vise à créer une relation symbiotique entre le conducteur et le véhicule, où l’IA apprend le style de conduite, l’état émotionnel et les préférences pour personnaliser l’expérience.

Maintenance prédictive et durabilité : L’IA surveille l’état de santé des batteries et des composants, détectant les anomalies potentielles avant qu’elles ne deviennent critiques, ce qui réduit les temps d’arrêt et améliore la sécurité.

Elle contribue également à prolonger la durée de vie des batteries en optimisant les cycles de charge et de décharge.

Évolution technologique récente : En novembre 2025, Xpeng a présenté le X9 Power, un véhicule EREV (Extended-Range Electric Vehicle) offrant jusqu’à 1 600 km d’autonomie électrique, équipé de puces IA Turing propriétaires avec une puissance de calcul allant jusqu’à 2 250 TOPS, marquant une avancée majeure dans l’intégration de l’IA pour les véhicules autonomes.



Ensuite placée sur une chaîne de production de VE qui tourne 24h/24, tout en polluant 3x plus que la production d'un moteur thermique.