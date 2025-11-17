profile
FM 26, la déception
Un avis qui résume assez bien l'état d'esprit des joueurs.

Grosse déception pour tous les habitués de FM.

On a perdu des années d'améliorations et d'optimisation des menus et des possibilités...

J'avais fait un article pour indiquer que le studio de FM avait annulé la sortie du 25 et que c'était une bonne chose si le jeu était pas fini, mais même 1 an plus tard le jeu est toujours pas fini et il est quand même sorti. A se demander dans quel état était le 25 pour être annulé, ca devait faire peur...

    posted the 11/17/2025 at 09:24 PM by sandman
    comments (1)
    maxx posted the 11/17/2025 at 11:17 PM
    Je ne joue pas du tout au jeu j'ai lancé la vidéo par curiosité. Certains problèmes que soulève le youtubeur semble laisser penser a des problèmes liés a l'IA....
    Les calculs faux (copilot m'en a fait une belle aujourd'hui avec des arrondis totalement aléatoire), les sièges des spectateurs au dessus du toit, le joueur qui joue en survêtement. Ce serait intéressant que certains se penchent sur le dev pour savoir si l'IA ne serait pas impliquée.
