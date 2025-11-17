Un avis qui résume assez bien l'état d'esprit des joueurs.Grosse déception pour tous les habitués de FM.On a perdu des années d'améliorations et d'optimisation des menus et des possibilités...J'avais fait un article pour indiquer que le studio de FM avait annulé la sortie du 25 et que c'était une bonne chose si le jeu était pas fini, mais même 1 an plus tard le jeu est toujours pas fini et il est quand même sorti. A se demander dans quel état était le 25 pour être annulé, ca devait faire peur...