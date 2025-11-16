Pour fêter la sortie de Metroid 4 - Beyond, je vous propose en ce dimanche une petite rétrospective avec les épisodes précédents.Au programme : gros tour d'horizon de Prime 1, avec un long play classique, un long play en randomizer et un let's play sur le Remastered.Ensuite, on poursuivra avec Metroid Prile 2 : Echoes.Pas encore de vidéo sur Prime 3, mais un membre la fera peut être un jour !Bon visionnage.