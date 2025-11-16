Pour fêter la sortie de Metroid 4 - Beyond, je vous propose en ce dimanche une petite rétrospective avec les épisodes précédents.
Au programme : gros tour d'horizon de Prime 1, avec un long play classique, un long play en randomizer et un let's play sur le Remastered.
Ensuite, on poursuivra avec Metroid Prile 2 : Echoes.
Pas encore de vidéo sur Prime 3, mais un membre la fera peut être un jour !
Bon visionnage.
- Metroid Prime : Walkthrough complet en textures HD - Partie 01
- Partie 02 :
- Metroid Prime en RANDOMIZER : partie 1/2
- Metroid Prime RANDOMIZER : Partie 2/2
- Metroid Prime REMASTERED sur Switch:
Metroid 2 : Echoes - Let's Play avec Textures HD
