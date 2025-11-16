profile
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
obi69
obi69
articles : 1183
visites since opening : 1902181
obi69 > blog
Retrospective Metroid Prime
Pour fêter la sortie de Metroid 4 - Beyond, je vous propose en ce dimanche une petite rétrospective avec les épisodes précédents.

Au programme : gros tour d'horizon de Prime 1, avec un long play classique, un long play en randomizer et un let's play sur le Remastered.

Ensuite, on poursuivra avec Metroid Prile 2 : Echoes.

Pas encore de vidéo sur Prime 3, mais un membre la fera peut être un jour !

Bon visionnage.

- Metroid Prime : Walkthrough complet en textures HD - Partie 01


- Partie 02 :


- Metroid Prime en RANDOMIZER : partie 1/2



- Metroid Prime RANDOMIZER : Partie 2/2



- Metroid Prime REMASTERED sur Switch:



Metroid 2 : Echoes - Let's Play avec Textures HD

    posted the 11/16/2025 at 10:29 AM by obi69
