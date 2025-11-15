Link 49 qui a écrit un petit article sur IE Victory Road a d'abord osé ignoré mon petit test du jeu en disant que personne a testé le jeu.
Mais surtout il a osé dire que la license Inazuma Eleven allait crever et ca c'est inacceptable et je me dois de lui répondre. ^¨^
Deja sa critique du prix du jeu : 70 euros en normal et 80 en Deluxe (qui a ce stade ne sert plus a rien) Le jeu offre 25 a 30 heures de modes, plus de 100 en mode Chronicles, des centaines d'heures pour Farmer les 5600 persos et un temps infini en multi.
Donc 70 euros pour tout ça c'est pas cher payé, sans compter que tu peux payer par paypal et donc en X4 donc moins de 15 euros a repartir.
Pour le démat ok c'est + chiant mais un sur Steam il y a pas le choix et 2 ..... je stresse avec les cartouches et les disques a ranger, insérer dans la console ect, donc ca m'arrange.
Ensuite pour les retards, la communauté s'est chargé gentiment de la communication donc vous inquiétez pas, les fans étaient au rendez vous, et puis le jeu est top des ventes Steam et Switch, donc tout va bien.
Quant au jeu en lui même il est très bien et au passage j'ai testé le multi et même la bas on s'amuse.
Donc Link49 recommence pas sinon je vais .... encore écrire un article pour te répondre. ^¨^
posted the 11/15/2025 at 06:22 PM by darkxehanort94
Il manque une ou deux images mais je salue cette débauche de passion. Si on surkiffé un jeu, l’achat day one est une manière de soutenir les développeurs.
Bien sur, ça envoi aussi un signal disant « c’est bien, continuez comme ça »
Continuez comme ça, ce genre de drama c’est très amusant
Et comment ça un Drama ? Link49 va pas me tomber dessus avec une Super Technique .... Link49 "tape dans un ballon" : 10 Millions de Ventes pour la NS2 !!! "DX94 s'envole vers la Lune"
J’suis pas fan de l’anime mais il a l’air qualitatif. Défends le contre le vil Link49
Seul sont intérêt est d'être à minimum 10 articles de Metroid Prime 4 par semaine actuellement. Et après ca sera la même chose pour Fire Emblem etc...