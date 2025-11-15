Link 49 qui a écrit un petit article sur IE Victory Road a d'abord osé ignoré mon petit test du jeu en disant que personne a testé le jeu.



Mais surtout il a osé dire que la license Inazuma Eleven allait crever et ca c'est inacceptable et je me dois de lui répondre. ^¨^



Deja sa critique du prix du jeu : 70 euros en normal et 80 en Deluxe (qui a ce stade ne sert plus a rien) Le jeu offre 25 a 30 heures de modes, plus de 100 en mode Chronicles, des centaines d'heures pour Farmer les 5600 persos et un temps infini en multi.



Donc 70 euros pour tout ça c'est pas cher payé, sans compter que tu peux payer par paypal et donc en X4 donc moins de 15 euros a repartir.



Pour le démat ok c'est + chiant mais un sur Steam il y a pas le choix et 2 ..... je stresse avec les cartouches et les disques a ranger, insérer dans la console ect, donc ca m'arrange.



Ensuite pour les retards, la communauté s'est chargé gentiment de la communication donc vous inquiétez pas, les fans étaient au rendez vous, et puis le jeu est top des ventes Steam et Switch, donc tout va bien.



Quant au jeu en lui même il est très bien et au passage j'ai testé le multi et même la bas on s'amuse.



Donc Link49 recommence pas sinon je vais .... encore écrire un article pour te répondre. ^¨^