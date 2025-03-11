profile
Le jeu Stasis est gratuit sur GOG jusqu'à 15 heure


Comme le titre l'indique, le jeu Stasis, qui est un jeu d'horreur et un point & click en vue isométrique, est gratuit jusqu'à 15 heure sur GOG.
https://www.gog.com/fr/game/stasis


Sa suite, Cayne, qui se déroule dans le même univers, est aussi disponible gratuitement depuis toujours, et indéfiniment, sur Steam et GOG.
https://www.gog.com/fr/game/cayne

https://store.steampowered.com/app/532840/CAYNE/










https://www.gog.com/fr/game/stasis
    spontexes posted the 11/03/2025 at 12:34 AM
    Merci !
    marcelpatulacci posted the 11/03/2025 at 12:49 AM
    Ch'ui pas point&click mais c'est gratis, MERCI
