7
Likes
Likers
Who likes this ?
minx
,
torotoro59
,
almightybhunivelze
,
marchand2sable
,
richterbelmont
,
gunotak
,
ouken
adamjensen
adamjensen
> blog
Le jeu Stasis est gratuit sur GOG jusqu'à 15 heure
Comme le titre l'indique, le jeu Stasis, qui est un jeu d'horreur et un point & click en vue isométrique, est gratuit jusqu'à 15 heure sur GOG.
https://www.gog.com/fr/game/stasis
Sa suite, Cayne, qui se déroule dans le même univers, est aussi disponible gratuitement depuis toujours, et indéfiniment, sur Steam et GOG.
https://www.gog.com/fr/game/cayne
https://store.steampowered.com/app/532840/CAYNE/
https://www.gog.com/fr/game/stasis
horror
point and click
point & click
cayne
stasis
stasis: bone totem
stasis bone totem
bone totem
spontexes
,
marcelpatulacci
posted the 11/02/2025 at 11:58 PM by adamjensen
adamjensen
spontexes
posted
the 11/03/2025 at 12:34 AM
Merci !
marcelpatulacci
posted
the 11/03/2025 at 12:49 AM
Ch'ui pas point&click mais c'est gratis, MERCI
