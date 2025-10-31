accueil
Master of Darkness : run 1 Live pour Halloween (Sega MS)
Hello la commu!
Run de bout en bout sur le Castlevania like de la Master System pour Halloween ! Sur une seule vie !
posted the 10/31/2025 at 04:29 PM by fdestroyer
fdestroyer
comments (4)
4
)
defcon5
posted
the 10/31/2025 at 05:17 PM
Ah je l'ai
.
Certes, je n'ai pas la console, mais bon..
volran
posted
the 10/31/2025 at 05:20 PM
Je l'ai fait en début d'année , un excellent jeu qui ressemble en tout point avec la série des Castlevania. J'ai juste pas aimé vers la fin , l'espèce de niveau labyrinthique où fallait trouver la bonne route car sinon tu tournes vite en rond. En dehors de ce point négatif personnellement j'ai beaucoup aimé.
victornewman
posted
the 10/31/2025 at 05:21 PM
Je l'ai sur mon everdrive
defcon5
posted
the 10/31/2025 at 05:25 PM
Il est bien foutu quand même. De jolis graphs, pas ou peu de ralentissements... Faut dire qu'il est sorti tard dans la vie de la console !
Certes, je n'ai pas la console, mais bon..