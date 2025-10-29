profile
Ghost of Yotei
10
Likers
name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
profile
djfab
20
Likes
Likers
djfab
articles : 367
visites since opening : 386267
djfab > blog
all
Ghost of Yotei déjà devant AC Shadows (PS5)


Selon les dernières estimations d’Alinea Analytics, Ghost of Yotei (PS5) se serait vendu à 2,5M d'exemplaires en moins de 3 semaines, contre 2,4M pour Assassin's Creed Shadows (PS5) en 7 mois (pour un total de 4,3 M avec tous les supports).

Jeux Actu - https://www.jeuxactu.com/ghost-of-yotei-a-depasse-les-ventes-dassassins-creed-shadows-sur-ps5-e-131320.htm
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    torotoro59
    posted the 10/29/2025 at 04:39 PM by djfab
    comments (8)
    grundbeld posted the 10/29/2025 at 04:41 PM
    En même temps pas difficile. Mais ça reste un camouflet pour une licence telle que AC.

    Un conseil à Ubi : Écoutez votre public la prochaine fois et vous vendrez plus.
    evasnake posted the 10/29/2025 at 04:41 PM
    Impressionnant! Mais pas inattendu. GoT était déjà un carton absolu.
    marcelpatulacci posted the 10/29/2025 at 05:29 PM
    Quand même, dépassé un monstre gagnant comme AC c'est un sacrée exploit.
    51love posted the 10/29/2025 at 05:33 PM
    Le titre est trompeur car c'est sur PS5.

    Et forcément sur PS5, tu retrouves le public qui aime acheter les jeux Sony, les autres joueurs sont ailleurs.

    Alors que les joueurs Ubisoft ils sont éparpillés sur tous les supports.

    Donc je sais pas combien fait et fera AC sur PC, Xbox et même chez Nintendo, mais en l'état une licence comme AC ça me semble tjs bien plus bankable qu'un Ghost of, même si elle a perdu de sa superbe et que les polémiques autour d Ubisoft n'aident pas ces dernières années
    51love posted the 10/29/2025 at 05:38 PM
    D'ailleurs dans l'article :

    Shadows performed well in isolation, selling just over 4.3M copies as per our estimates, with 56% on PS5, 26% on Xbox, and 18% on Steam.


    Et c'est sans compter des stores secondaires comme Ubisoft sur PC.
    djfab posted the 10/29/2025 at 05:39 PM
    51love : tu as raison, j'ai rajouté (PS5) dans le titre et le chiffre total dans news.
    51love posted the 10/29/2025 at 05:40 PM
    djfab
    bennj posted the 10/29/2025 at 06:56 PM
    Toujours aucun moyen de vérifier les chiffres de Alinea Analytics mais certains ici continuent à mettre ca en avant comme si c'était de l'officiel. Décidément VGChartz ne vous a rien appris...
