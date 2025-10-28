profile
gameslover
13
Likes
Likers
gameslover
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 164
visites since opening : 293246
gameslover > blog
all
"Leak Xbox" 1 an et demi après, 90% c'est réalisé ...
Retour sur ce fameux leak de janvier 2024



Un an et demi plus tard :

- Premier, troisieme et quatrieme point fait (et même plus)
- Leak recent de la prochaine xbox qui fait penser au deuxieme point

"La xbox rog ally est un aperçu de ce que sera notre prochaine console"

Dans le "leak" de 2024 : "talks with some manufacters to make theirs versions of xbox consoles"

Donc un hardware qui servira de base a plusieurs constructeurs pour faire leurs "xbox" comme la rog ally PC avec une "skin" et fonctionnalités xbox.

Un pc avec un hardware fixe tournant sous windows avec une skin et fonctionnalités xbox, voila ce que sera certainement la prochaine gen xbox.
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    idd
    posted the 10/28/2025 at 01:01 PM by gameslover
    comments (5)
    altendorf posted the 10/28/2025 at 01:40 PM
    akinen Ah l'E3.... la bonne époque...
    akinen posted the 10/28/2025 at 01:46 PM
    altendorf le temps où nous avions des surprises
    liquidsnake66 posted the 10/28/2025 at 03:14 PM
    Lol la 3do 2
    cyr posted the 10/28/2025 at 03:38 PM
    akinen et un max d'annonce surprise sortie de nul part...

    Nintendo a etais le premier a déserté la destination, tous les autres ont suivi....

    Nintendo qui se mets a faire des nintendo direct....repris par sony....

    C'est nintendo qui mène la danse ou quoi?
    kikoo31 posted the 10/28/2025 at 03:41 PM
    Je me rappelle des post plein de deni
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo