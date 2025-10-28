Retour sur ce fameux leak de janvier 2024Un an et demi plus tard :- Premier, troisieme et quatrieme point fait (et même plus)- Leak recent de la prochaine xbox qui fait penser au deuxieme point"La xbox rog ally est un aperçu de ce que sera notre prochaine console"Dans le "leak" de 2024 : "talks with some manufacters to make theirs versions of xbox consoles"Donc un hardware qui servira de base a plusieurs constructeurs pour faire leurs "xbox" comme la rog ally PC avec une "skin" et fonctionnalités xbox.Un pc avec un hardware fixe tournant sous windows avec une skin et fonctionnalités xbox, voila ce que sera certainement la prochaine gen xbox.