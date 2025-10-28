profile
all
Kicklee - Bruce Lee - Fei Long - Marshall Law - Jann Lee :
Solarr the PC Master
L'envers du chat. Sans GPT. Pas d'assistance ni de peur de mal penser, de mal faire, de mal dire, de maldonne.


http://www.youtube.com/shorts/nfJ23l3E6k0


Quelle stabilité, avec la certitude, issue de pratiques de plusieurs arts martiaux (et de maîtres comme "Ip Man"), de croquis divers que vous pourrez retrouver dans les ouvrages Jeet Kune Do.

J'ai eu la chance d'en trouver à 10 euros chacun les 3 tomes il y a qq temps.

De l'apaisement jaillit la vérité
'Le véritable pourvoir n'est pas la capacité de vaincre les autres, mais celle de te vaincre toi même.'' Sacré Bruce Lee, le monde d'aujourd'hui aurait bien besoin de ta créativité et de ton aura lorsque tu étais vivant. Merci tout de même pour ton héritage.
"L'homme le plus fort du monde ne lève pas le petit doigt"
"Ceux qui ne sont pas conscient de marcher dans l'obscurité, ne chercheront jamais la lumière "








[/video]
    posted the 10/28/2025 at 12:43 PM by solarr
    comments (3)
    rogeraf posted the 10/28/2025 at 01:43 PM
    Sympa, moi je suis un gros fan de ses films. Parti trop tot le Bruce était un grand homme !
    kurosu posted the 10/28/2025 at 03:33 PM
    Un crime de ne pas avoir remis Fei Long, ou un autre avec ses moves sur SF6
    kurosu posted the 10/28/2025 at 03:35 PM
    Solarr tu as oublié Jacky de VF
