Solarr the PC Master

L'envers du chat. Sans GPT. Pas d'assistance ni de peur de mal penser, de mal faire, de mal dire, de maldonne.Quelle stabilité, avec la certitude, issue de pratiques de plusieurs arts martiaux (et de maîtres comme "Ip Man"), de croquis divers que vous pourrez retrouver dans les ouvrages Jeet Kune Do.J'ai eu la chance d'en trouver à 10 euros chacun les 3 tomes il y a qq temps.'Le véritable pourvoir n'est pas la capacité de vaincre les autres, mais celle de te vaincre toi même.'' Sacré Bruce Lee, le monde d'aujourd'hui aurait bien besoin de ta créativité et de ton aura lorsque tu étais vivant. Merci tout de même pour ton héritage."L'homme le plus fort du monde ne lève pas le petit doigt""Ceux qui ne sont pas conscient de marcher dans l'obscurité, ne chercheront jamais la lumière "[/video]