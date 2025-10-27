profile
liberty
10
Likes
Likers
liberty
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 85
visites since opening : 501424
liberty > blog
all
ÇA : Bienvenue à Derry épisode 01

Vous en avez pensé quoi ?

L'épisode lance la série de manière magistral !
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    shinz0
    posted the 10/27/2025 at 06:38 PM by liberty
    comments (9)
    pharrell posted the 10/27/2025 at 06:47 PM
    Je vais attendre que toute la saison soit dispo et je vais binge

    Les critiques sont vraiment bonnes sur cet épisode! On verra la suite.
    bladagun posted the 10/27/2025 at 06:49 PM
    Il faut que je me regarde les remake d'abord.
    negan posted the 10/27/2025 at 06:51 PM
    Pour information c'est un EP par semaine mais exceptionnellement cette semaine il y aura un EP pour Halloween.

    Cette semaine on a donc le droit a 2 EP
    liberty posted the 10/27/2025 at 07:03 PM
    pharrell profites bien. Parce que bordel cet épisode !
    negan Une très bonne nouvelle
    cyr posted the 10/27/2025 at 07:12 PM
    J'ai pas HBO.
    marcelpatulacci posted the 10/27/2025 at 07:21 PM
    Une des séries que j'attendais le plus, mais une fois par semaine je risque de pété un câble, je vais attendre qu'elle soit "complet" pour un snif de qualité.

    bladagun la série se passe avant les films je crois
    shanks posted the 10/27/2025 at 08:00 PM
    bladagun marcelpatulacci
    La série aborde les anciens cycles, déjà évoqués dans les bouquins.

    Films :
    It Partie 1 : années 90
    It Partie 2 : plus ou moins 2020

    Série HBO :
    Saison 1 : années 60
    Saison 2 : années 30
    Saison 3 : 1900
    shinz0 posted the 10/27/2025 at 08:39 PM
    Solide épisode 1
    liberty posted the 10/27/2025 at 08:41 PM
    shinz0 oui super !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo