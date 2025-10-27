accueil
ÇA : Bienvenue à Derry épisode 01
Vous en avez pensé quoi ?
L'épisode lance la série de manière magistral !
posted the 10/27/2025 at 06:38 PM by
liberty
comments (
9
)
pharrell
posted
the 10/27/2025 at 06:47 PM
Je vais attendre que toute la saison soit dispo et je vais binge
Les critiques sont vraiment bonnes sur cet épisode! On verra la suite.
bladagun
posted
the 10/27/2025 at 06:49 PM
Il faut que je me regarde les remake d'abord.
negan
posted
the 10/27/2025 at 06:51 PM
Pour information c'est un EP par semaine mais exceptionnellement cette semaine il y aura un EP pour Halloween.
Cette semaine on a donc le droit a 2 EP
liberty
posted
the 10/27/2025 at 07:03 PM
pharrell
profites bien. Parce que bordel cet épisode !
negan
Une très bonne nouvelle
cyr
posted
the 10/27/2025 at 07:12 PM
J'ai pas HBO.
marcelpatulacci
posted
the 10/27/2025 at 07:21 PM
Une des séries que j'attendais le plus, mais une fois par semaine je risque de pété un câble, je vais attendre qu'elle soit "complet" pour un snif de qualité.
bladagun
la série se passe avant les films je crois
shanks
posted
the 10/27/2025 at 08:00 PM
bladagun
marcelpatulacci
La série aborde les anciens cycles, déjà évoqués dans les bouquins.
Films :
It Partie 1 : années 90
It Partie 2 : plus ou moins 2020
Série HBO :
Saison 1 : années 60
Saison 2 : années 30
Saison 3 : 1900
shinz0
posted
the 10/27/2025 at 08:39 PM
Solide épisode 1
liberty
posted
the 10/27/2025 at 08:41 PM
shinz0
oui super !
