Je ne savais pas que les feux anti-brouillard n'étaient pas disponibles sur certains modèles.
"Pourtant, c'est l'code d'la route qui m'a dit, que, tu l' mets dans l'nord, c'est l'code d'la route qui m'a dit, que, tu l'mets dans l'nord, serait-ce nocif alors" (non.) . Merci car là, je manquais d'inspiration.
01:05 Suppression de la roue de secours (suppression de la drague)
03:13 Suppression du frein a main (VW propose un frein à main électrique actionnable par le passager en panique)
05:16 Suppression des feux anti-brouillard (optionnel)
06:57 Suppression des boutons physiques
08:57 Suppression vitre de custode
10:51 Suppression de la direction hydraulique
12:38 Suppression du moteur atmosphérique
14:32 Suppression de la jauge d'huile
16:18 Ajout du toit panoramique
17:57 Baisse de qualité des matériaux dans l'habitacle
19:41 Bridage logiciel du véhicule