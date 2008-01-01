profile
solarr
8
Likes
Likers
solarr
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 296
visites since opening : 558468
solarr > blog
all
+40% plus chères, 11 pièces en moins
Solarr the PC Master
Je ne savais pas que les feux anti-brouillard n'étaient pas disponibles sur certains modèles.

"Pourtant, c'est l'code d'la route qui m'a dit, que, tu l' mets dans l'nord, c'est l'code d'la route qui m'a dit, que, tu l'mets dans l'nord, serait-ce nocif alors" (non.) . Merci car là, je manquais d'inspiration.

01:05 Suppression de la roue de secours (suppression de la drague)
03:13 Suppression du frein a main (VW propose un frein à main électrique actionnable par le passager en panique)
05:16 Suppression des feux anti-brouillard (optionnel)
06:57 Suppression des boutons physiques
08:57 Suppression vitre de custode
10:51 Suppression de la direction hydraulique
12:38 Suppression du moteur atmosphérique
14:32 Suppression de la jauge d'huile
16:18 Ajout du toit panoramique
17:57 Baisse de qualité des matériaux dans l'habitacle
19:41 Bridage logiciel du véhicule

    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/25/2025 at 11:51 AM by solarr
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo