Solarr the PC Master

Je ne savais pas que les feux anti-brouillard n'étaient pas disponibles sur certains modèles."Pourtant, c'est l'code d'la route qui m'a dit, que, tu l' mets dans l'nord, c'est l'code d'la route qui m'a dit, que, tu l'mets dans l'nord, serait-ce nocif alors" (non.) . Merci car là, je manquais d'inspiration.01:05 Suppression de la roue de secours (suppression de la drague)03:13 Suppression du frein a main (VW propose un frein à main électrique actionnable par le passager en panique)05:16 Suppression des feux anti-brouillard (optionnel)06:57 Suppression des boutons physiques08:57 Suppression vitre de custode10:51 Suppression de la direction hydraulique12:38 Suppression du moteur atmosphérique14:32 Suppression de la jauge d'huile16:18 Ajout du toit panoramique17:57 Baisse de qualité des matériaux dans l'habitacle19:41 Bridage logiciel du véhicule