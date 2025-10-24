ATARI reviendra
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
name : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Omega Force
genre : action
rogeraf
rogeraf
rogeraf > blog
Hyrule Warriors: Chroniques du sceau - Meilleur prix en demat
A 13 jours de la sortie du prochain Hyrule Warriors sur Switch 2, et menant mes recherches pour trouver le meilleur prix sur internet, j'ai trouvé Hyrule Warriors: les Chroniques du sceau (Age of Imprisonment en anglais) à 48,99 € sur LOADED.com

Les réservations sont bloquées pour l'instant mais devraient repartir avant ou vers l'arrivée du jeu.

Lien sur LOADED.com (ancienne CDKEYS.com). Jamais eu de soucis sur ce site depuis 10 ans (et je ne travaille pas chez eux, ni n'ai de commissions hein), juste pour vous donner l'info ce de bon plan normalement en démat :

https://www.loaded.com/fr_fr/hyrule-warriors-age-of-imprisonment-switch-2-eu
    posted the 10/24/2025 at 01:58 PM by rogeraf
    comments (3)
    cyr posted the 10/24/2025 at 02:01 PM
    Heu OK, mais ça marche comment? Tu achète sur ton site, on te file un code, que tu mets dans l'eshop pour télécharger le jeux?
    rogeraf posted the 10/24/2025 at 02:06 PM
    cyr Oui c'est ca Cyr, j'ai pris BF6 chez eux dernièrement (55 euros version XBOX). Ils ont envoyés le code le jour de la sortie, je l'avais réservé. Ensuite le code est a mettre dans le store.
    cyr posted the 10/24/2025 at 02:12 PM
    rogeraf tu le fais régulièrement ? C'est pas que j'ai pas confiance, mais enfaîte j'ai pas confiance....
