Actualités et astuces pour Star Citizen
Bienvenue à toi, ami fan de Star Citizen. Tu souhaites te renseigner et comprendre l'univers du jeu ? Échanger sur ce projet fou de Chris Roberts ? Râler sur le prix d'un vaisseau ou d'un véhicule ? Te créer un compte sur le site officiel du jeu ? Un referral code Star Citizen valide ? Savoir s'il faut plutôt un Aurora ou un Mustang ? Te plaindre de tes FPS aux fraises sur le jeu ? Tu es au bon endroit.
all
Star Citizen : une année record et une CitizenCon de 2 heures
Star Citizen
2025 est l'année de la stabilité pour le jeu, qui n'a jamais autant engrangé d'argent depuis le lancement de sa campagne de financement participatif en 2012 ; oui, c'était il y a 13 ans.



Les YouTubeurs se réjouissent du contenu supplémentaire régulièrement proposé en jeu, notamment des fameux bunkers ASD récemment ajoutés, et de la stabilité générale du jeu. Ces deux facteurs expliquent sans doute pourquoi 2025 promet de battre tous les records en matière de fonds récoltés.

Mais tous les regards sont désormais tournés vers la CitizenCon qui aura lieu ce samedi, de 19 à 21 heures (heure française).

Les spéculations vont bon train, chacun y allant de sa petite hypothèse. Des vaisseaux ajoutés (comme le gigantesque Perseus ou l'affreux Stinger des aliens de la race Vanduul), à l'arrivée d'un nouveau système (Nyx), chaque créateur de contenus tente de prédire ce que les équipes de CIG pourront nous dévoiler durant ces (seulement) deux heures de show.

Rien à voir donc s'agissant de la longueur avec la CitizenCon de l'année dernière, où nous avions eu droit à deux jours de spectacle pendant lesquels les développeurs du studio s'étaient succédés sur la scène pour évoquer la construction de base, les nouveaux environnements à venir, les nouvelles mécaniques dédiées aux organisations de joueurs, etc. et même nous proposer une démo complète du premier chapitre du jeu solo Squadron 42, se déroulant dans le même univers que Star Citizen.

Mais peut-être qu'en 2025, seulement deux heures, très condensées, suffiront à partager un maximum d'informations, une date de sortie de Star Citizen 1.0 (il se murmure 2028...) ou d'autres news encore (idéalement plus précises) ? Nous le saurons dans 4 jours maintenant...

Allez vous regarder la CitizenCon 2025 ? Sur Twitch ou sur YouTube ? Êtes-vous hypé ? Qu'en attendez-vous ? Quelles sont vos prédictions ?


À noter que fin novembre, ce seront les ventes anniversaire du jeu, l'occasion idéale pour débuter en profiter de tarifs préférentiels pour s'acheter un starter pack, même si un package très intéressant est déjà proposé pour 50€, comprenant l'excellent Avenger Titan, une armure et même une arme.
CitizenCon 2955 - https://robertsspaceindustries.com/en/citizencon
    pharrell posted the 10/07/2025 at 08:53 PM
    Je regarderais le résumé. La faible durée je ne le vois pas comme du positif.

    Les dernières rumeurs c’est Squadron 42 repousse à 2027!

    La 1.0 de Star Citizen je pense qu’ils prendront le risque de l’annoncer 3 ans avant.
