Star Citizen

a convention annuelle dédiée à Star Citizen avait lieu ce week-end. Pendant environ 14 heures, de nombreux spectateurs sur place (environ 5000), et de bien plus nombreux spectateurs encore sur Twitch et Youtube, ont pu assister à différentes présentations où se sont succédés les démonstrations, les concepts, les envies et les promesses...Au menu, pêle-mêle, des outils sociaux pour les organisations de joueurs avec aussi la construction de bases en orbite pour ces mêmes groupes de joueurs, les vaisseaux bientôt disponibles et ceux encore en cours de finalisation, la présentation détaillée de ce que sera Star Citizen 1.0, les prochains effets météo, ou encore le premier chapitre de Squadron 42 (environ une heure de jeu dont de nombreuses cinématiques).Le créateur de contenus Derkomai22 propose deux vidéos récapitulatives des deux journées de conférences :Et si vous souhaitez découvrir les débuts de ce que sera Squadron 42, qui donc sortira en 2026, vous pouvez apprécier cela via cette vidéo :À noter que dans la continuité de cet événement, et à l'occasion d'Halloween, plusieurs packs de démarrage sont soldés, comme par exemple celui qui vous propose de débuter avec le bien pratique Drake Cutter (53,57€)