profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 687
visites since opening : 1587528
skuldleif > blog
Arc raiders est Xbox Play Anywhere !


voila je sais pas si ca interesse des gens mais du coup vous pouvez avoir un cross buy xbox pc et donc la nouvelle rog xbox ally sur ce titre
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/27/2025 at 08:36 PM by skuldleif
    comments (6)
    skuldleif posted the 09/27/2025 at 08:37 PM
    j'ai hate de tester la beta ouverte du 17 octobre
    jaysennnin posted the 09/27/2025 at 08:49 PM
    le jeu n'est plus prévu en f2p ?
    lastmajor posted the 09/27/2025 at 09:04 PM
    jaysennnin Si mais la mode est à vendre des pack de démarrage avec les F2P. En général ils sont à 10€ sur PSN mais là ça prend des proportions folles !
    grievous32 posted the 09/27/2025 at 09:10 PM
    Jaysennin Lastmajor ça n'est pas un free-to-play, ils ont dit qu'ils en faisaient un jeu payant y a plusieurs mois.

    Skuldleif t'as pas joué au test technique de l'été ? Le jeu a une ambiance folle, c'est vraiment vraiment cool, mais ça manque d'un objectif qui peut vraiment attirer tous les joueurs/groupes de joueurs, un peu comme sur Hunt Showdown.
    lastmajor posted the 09/27/2025 at 09:11 PM
    grievous32 ah ok. My bad, je pensais que s'en était un. Je suis pas sur que cela soit une bonne idée maintenant.
    grievous32 posted the 09/27/2025 at 09:19 PM
    Lastmajor bah la beta ouverte peut ramener du monde, et le fait qu'il soit acheté directement permet un financement dès le départ pour les updates futures
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo