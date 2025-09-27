accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
iiii
,
link49
,
milo42
,
kurosama
,
raph64
,
minx
,
torotoro59
,
lughost30
,
sephiroth07
,
biboys
,
giusnake
,
barberousse
,
suzukube
,
solidfisher
,
zozoba
,
shaco
,
jamrock
,
motomoto
,
spartan1985
,
halki
,
negan
,
calishnikov
,
kleoo
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
687
visites since opening :
1587528
skuldleif
> blog
Arc raiders est Xbox Play Anywhere !
voila je sais pas si ca interesse des gens mais du coup vous pouvez avoir un cross buy xbox pc et donc la nouvelle rog xbox ally sur ce titre
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 09/27/2025 at 08:36 PM by
skuldleif
comments (
6
)
skuldleif
posted
the 09/27/2025 at 08:37 PM
j'ai hate de tester la beta ouverte du 17 octobre
jaysennnin
posted
the 09/27/2025 at 08:49 PM
le jeu n'est plus prévu en f2p ?
lastmajor
posted
the 09/27/2025 at 09:04 PM
jaysennnin
Si mais la mode est à vendre des pack de démarrage avec les F2P. En général ils sont à 10€ sur PSN mais là ça prend des proportions folles !
grievous32
posted
the 09/27/2025 at 09:10 PM
Jaysennin
Lastmajor
ça n'est pas un free-to-play, ils ont dit qu'ils en faisaient un jeu payant y a plusieurs mois.
Skuldleif
t'as pas joué au test technique de l'été ? Le jeu a une ambiance folle, c'est vraiment vraiment cool, mais ça manque d'un objectif qui peut vraiment attirer tous les joueurs/groupes de joueurs, un peu comme sur Hunt Showdown.
lastmajor
posted
the 09/27/2025 at 09:11 PM
grievous32
ah ok. My bad, je pensais que s'en était un. Je suis pas sur que cela soit une bonne idée maintenant.
grievous32
posted
the 09/27/2025 at 09:19 PM
Lastmajor
bah la beta ouverte peut ramener du monde, et le fait qu'il soit acheté directement permet un financement dès le départ pour les updates futures
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Skuldleif t'as pas joué au test technique de l'été ? Le jeu a une ambiance folle, c'est vraiment vraiment cool, mais ça manque d'un objectif qui peut vraiment attirer tous les joueurs/groupes de joueurs, un peu comme sur Hunt Showdown.