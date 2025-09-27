profile
Little Nightmares III
name : Little Nightmares III
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Supermassive Games
genre : survival horror
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Démo de Little Nightmares III : bof bof !


Je viens de tester ci dessus la démo de Little Nightmares III et cela confirme mes impressions ressenties lors des bandes-annonces : c'est vraiment bof bof.

Graphiquement quelconque, ludiquement dans l répétition sans aucune nouveauté forte, on a l'impression que SuperMassive répond à un cahier des charges sans avoir envie d'imaginer quoi que ce soit.

J'espère que le reste du jeu sera mieux, mais la première séquence est vraiment plate.
La chaine Twitch si vous préférez regarder là bas - https://www.twitch.tv/twinsengameforever
    blondexgf
    posted the 09/27/2025 at 05:56 PM by obi69
    comments (2)
    krusty79 posted the 09/27/2025 at 06:25 PM
    La majorité de l'équipe est partie, c'est du rafistolage
    grievous32 posted the 09/27/2025 at 06:35 PM
    Krusty79 c'est surtout pas du tout les mêmes dév' puisque Tarsier qui ont fait les 2 premiers, sont sur Reanimal maintenant
