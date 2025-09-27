Je viens de tester ci dessus la démo de Little Nightmares III et cela confirme mes impressions ressenties lors des bandes-annonces : c'est vraiment bof bof.Graphiquement quelconque, ludiquement dans l répétition sans aucune nouveauté forte, on a l'impression que SuperMassive répond à un cahier des charges sans avoir envie d'imaginer quoi que ce soit.J'espère que le reste du jeu sera mieux, mais la première séquence est vraiment plate.