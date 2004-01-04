L'histoire de Splinter Cell : Pandora Tomorrow, se déroule en 2006, et met en scène Sam Fisher, l’agent secret emblématique de la NSA chargé de missions hautement sensibles, qui se retrouve au cœur d’une crise internationale orchestrée par Suhadi Sadono, un leader indonésien extrémiste qui prépare une attaque biologique massive contre les États-Unis.
Son plan implique la mise en place de bombes contaminées au virus de la variole sur le sol américain, avec un code d'activation nommé "Pandora Tomorrow", une référence au mythe grec de la boîte de Pandore, symbolisant la libération de maux sur le monde.
De la jungle indonésienne aux rues de Paris, Sam doit infiltrer des lieux à haut risque pour neutraliser la menace et empêcher une catastrophe mondiale.
Malheureusement, si l’intrigue pose des bases prometteuses, elle n'est pas aussi captivante qu'elle n'y parait, et elle sert davantage de prétexte aux missions.
Les amateurs d’histoires immersives risquent de rester sur leur faim, l’intrigue se contentant de dérouler un scénario de thriller sans véritable éclat ni surprise.
Une version PC sauvée et rendu jouable par les Moddeurs
Jouer à Pandora Tomorrow sur PC en 2025 est un défi technique.
Le jeu souffre d’une optimisation catastrophique sur les systèmes modernes, notamment Windows 10, où il est plombé par des crashs aléatoires pendant les cinématiques et des chutes de framerate désastreuses en réglages élevés.
J’ai préféré réinstaller Windows 7 sur un autre disque dur pour profiter du jeu sans accroc.
Et heureusement, les moddeurs sont là.
Le moddeur qui a fait le Mod "Splinter Cell Enhanced" pour le premier opus, a mis un lien du jeu complet, avec tout les correctifs déjà intégré ainsi que ceux d'autres moddeurs. A savoir des correctifs pour les ombres et lumières, le support des écrans larges, et optionellement les textures HD importées de la version remastérisée PS3.
Ces améliorations transforment la version PC en la meilleure option disponible.
À noter que le jeu est introuvable à la vente sur PC et aussi sur les store Xbox et Playstation et de Nintendo, au point d’être considéré comme un abandonware.
Le premier lien, ci-dessous, viens du moddeur derrière la "Splinter Cell Enhanced", qui proposent une version déjà patchée, donc le lien est fiable.
Sur Windows 10, le jeu reste quand même jouable en baissant les graphismes en moyen, mais les crashs aléatoire pendant les cinématiques sont toujours présent, mais il est tout de même possible de les passer, et les FPS varie selon les configurations.
Pour une expérience optimale, Windows 7 reste la solution la plus fiable, même si cela demande un effort d’installation (partition ou disque dur dédié).
Cet aspect technique est un frein, mais les mods redonnent vie à cet épisode.
Il faudra tout de même aller dans le panneau de configuration de la carte graphique ou utiliser un logiciel comme Rivatuner pour verrouiller les FPS à 60, sinon le jeu est trop rapide.
Lien du jeu déjà patché, et des textures PS3 HD :
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1361585370
Lien pour utiliser une manette Xbox :
https://steamcommunity.com/app/13560/discussions/0/1744483505483560067/
Lien du Patch FR :
https://www.moddb.com/games/tom-clancys-splinter-cell-pandora-tomorrow/addons/sc2-language-pack-eng-fra-ita-deu-esp
Les différentes versions
Graphiquement, je trouve que le jeu a plutôt bien veilli.
Les jeux de lumière et d’ombre, marque de fabrique de la série, sont toujours aussi impressionnants pour un jeu de 2004, créant une atmosphère tendue où chaque recoin sombre devient un allié, avec un niveau de détail légèrement supérieur à celui du premier Splinter Cell.
Cependant, ne vous attendez pas à une claque graphique : c’est joli pour l’époque, mais ça reste dans la continuité sans repousser les limites.
Les versions PS2 et GameCube, en comparaison, souffrent de textures moins joli et de temps de chargement très long et nombreux, tandis que la version PS3, malgré ses textures HD, est entachée de crashs et de stuttering, et n'est pas disponible en téléchargement.
Il est aussi possible de jouer à la version Xbox via la rétro-compatibilité sur les dernières Xbox, à condition d'avoir le CD Physique, mais la version PC, avec les mods adéquats, offre le meilleur compromis et reste la meilleure version.
La Furtivité renforcée par des avancées techniques
Bien que le scénario ne sois pas génial, le gameplay est le véritable intérêt de Pandora Tomorrow.
Cet épisode affine la formule d’infiltration du premier jeu avec des ajouts malins qui enrichissent l’expérience.
Sam peux maintenant siffler pour attirer l’attention des gardes, utiliser un pointeur laser optionnel sur son pistolet (que les ennemis peuvent voir), ouvrir des portes tout en portant un corps, ou passer rapidement d’une couverture à une autre pour rester dans l’ombre, ainsi que d'autres petites choses.
Une autre nouveauté est l’évolution du comportement des ennemis : plus vous vous faites repérer, plus ils deviennent dangereux, équipés de gilets pare-balles, de casques, ou passant en mode alerte accrue.
Ces mécaniques rendent chaque mission tendue, obligeant à planifier chaque mouvement avec précision.
Que vous préfériez neutraliser discrètement, éviter tout contact, ou la jouer Action Man (♪♪♪ Le plus grand de tout les héros ♪♪♪), le gameplay reste fluide, stratégique et satisfaisant.
C’est pour son Gameplay que l’on revient à Splinter Cell, (du moins, c'est mon cas), et cet opus est plutôt bon dans ce domaine.
Des voix d’exception, mais une ambiance en retrait
La bande-son de Pandora Tomorrow brille surtout par son doublage.
En version française, Daniel Beretta, la voix iconique d’Arnold Schwarzenegger, est de retour et incarne un Sam Fisher charismatique et imposant, tandis que le doubleur de Keanu Reeves prête sa voix au méchant, Suhadi Sadono.
Ces performances vocales ajoutent une vraie profondeur aux dialogues, renforçant l’immersion. Mais les autres doubleurs ne sont pas en reste.
Les musiques d’ambiance, en revanche, bien qu’efficaces pour maintenir la tension dans les moments clés, ne laissent pas un souvenir impérissable.
Comparées à celles du premier Splinter Cell, elles manquent d’impact et d’originalité, un léger pas en arrière qui ne gâche pas l’expérience, mais ne la transcende pas non plus.
Une aventure brève
Pandora Tomorrow propose 8 missions, (deux de moins que le 1er), à parcourir en 6 à 10 heures selon votre style de jeu et votre talent.
Si la durée est correcte pour un jeu d’infiltration, elle peut sembler un peu courte pour ceux qui espéraient un contenu plus étoffé.
Et le mode multijoueur faisant sa première apparition dans la série, n'est jouable que sur PC, et dans certaines conditions.
Conclusion : Une suite sauvée par son gameplay et ses moddeurs
Pour finir, je dirais que Splinter Cell : Pandora Tomorrow est l'épisode que j'aime le moins.
Cet épisode n'est pas mauvais, mais son scénario est moins intéressant et moins inspiré que celui du premier opus, et peine à captiver, et ses problèmes techniques sur PC, notamment sur Windows 10, peuvent décourager les joueurs moins patients. Pourtant, grâce à la communauté de Moddeurs, la version PC devient la meilleure option, surpassant les versions PS2 et GameCube (aux graphismes datés et chargements longs) et la version PS3 (entachée de problèmes).
Je rapelle aussi que les versions PS3 et Xbox ne sont plus disponible à la vente en téléchargement.
J'ai aussi trouver les niveaux nettement moins intéressant et moins inspiré que le précédent. D'ailleurs il y a trois niveaux qui se passe dans la jungle.
Mais il y a aussi trois autres niveaux qui sortent du lot : le train, le studio de télévision, et l’aéroport.
Le gameplay, lui, reste toujours agréable, avec des mécaniques affûtées et des ajouts de Quality Of Life.
Les doublages sont de haute volée, même si la bande-son ne révolutionnent rien.
Pour les fans d’infiltration, c’est un titre à essayer.
Je recommande la version PC et de réinstaller Windows 7, puis de télécharger les mods. Vous pouvez aussi essayer d'abord avec Windows 10 pour voir ce que ca donne.
Ce n’est pas le meilleur Splinter Cell, c'est même le moins bon, mais il a assez de qualités pour mériter qu’on s’y attarde.