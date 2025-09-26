Plus de 50 % des sociétés japonaises de jeux utilisent l'IA dans le développement, selon l'organisateur du Tokyo Game Show



Selon le CESA Video Game Industry Report 2025, 51 % des entreprises nationales utilisent l'IA dans le développement de jeux.



L'Association japonaise des fournisseurs de divertissement informatique (CESA), l'organisation qui gère le Tokyo Game Show, a publié un avant-goût du « 2020CG Video Game Industry Report » le 25 septembre. Comme l'a rapporté The Nikkei, la recherche comprend des informations sur la quantité d'entreprises nationales qui utilisent l'IA et l'IA générative.



D'après les réponses de 54 sociétés de jeux japonaises collectées entre juin et juillet 2025, environ 51% utilisent l'IA générative dans le développement de jeux. L'utilisation la plus fréquemment citée de l'IA était dans la génération d'actifs visuels et d'images tels que les personnages, suivie par la génération d'histoires et de textes; et enfin le soutien de la programmation. Selon les rapports, 32 % des sociétés de jeux s'engagent à l'aide d'IA pour développer des moteurs de jeu internes. L'échantillon d'enquête est composé des entreprises membres de CESA, qui vont de grands acteurs comme Capcom et Sega à des développeurs de taille moyenne et indépendante.

Exemples d'actifs de fond d'IA, image via le niveau 5



Plusieurs développeurs japonais ont été ouverts sur leur utilisation (ou prévoit d'utiliser) une IA générative. Le professeur Layton et le développeur de Yo-Kai Watch Level-5 en est un exemple – en 2023, ils ont détaillé leur utilisation de la diffusion stable pour l'augmentation des ressources, la génération d'images de référence pour les artistes et la création de pièces de fond dans le jeu, ainsi que l'utilisation de Github Copilot pour l'assistance au codage.



Le département technique de Capcom a également expérimenté des modèles d'IA génératives comme Gemini Pro, Gemini Flash et Imagen, principalement dans le but de réfléchir et de prototypage des ressources de fond nécessaires pour remplir des environnements dans le jeu (comme des téléviseurs et des objets similaires). Leur directeur technique considère qu'il s'agit d'un moyen potentiel de libérer le temps et les ressources des développeurs, conduisant ainsi à des jeux de meilleure qualité.



Plus récemment, Sega a annoncé la création d'un « comité interne d'IA » destiné à intégrer systématiquement les outils d'IA dans le flux de travail de ses équipes de développement. Les représentants de la société ont mentionné que l'IA générative (telle que l'image, le mouvement et la génération de code) est utilisée dans le développement du jeu à des fins de test interne.



D'un autre côté, il y a des développeurs qui hésitent à adopter l'IA. Interrogé sur la position de Nintendo sur l'utilisation de l'IA pour le développement de titres de première partie l'année dernière, le PDG Shuntaro Furukawa a exprimé une position d'attente, soulignant qu'il s'agissait d'un « problème en termes de droits de propriété intellectuelle ».