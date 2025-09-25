profile
Hollow Knight Silksong
name : Hollow Knight Silksong
platform : PC
editor : N.C
developer : Team Cherry
genre : action
other versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
obi69 > blog
Avis après avoir déglingué Silksong dans tous les sens


Avis publié par @Iglou38 pour le site Gameforever.fr, après 2 runs, dont le 100% complet ET un speedrun réalisé en 03h23min06secs.

Pour lire l'avis d'Iglou sur le site source, et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/hollow-knight-silksong-14689.php



Difficile de commencer l'avis sans parler de l'attente interminable entre 2019, lors de son annonce, et sa sortie en 2025. Silksong est le jeu de tous les fantasmes et les attentes sont très hautes, la Team Cherry ne pouvait pas décevoir.




Cette fois-ci, nous contrôlons Hornet (boss du premier épisode), et jouer la dernière tisserande change TOUT. Celle-ci virevolte, s'accroche, tue ses ennemis avec grâce. Pour se défendre, le jeu propose un système d'emblèmes qui modifient le moveset d'attaque de Hornet pour varier les plaisirs.




Et ce n’est pas tout : divers outils viendront en aide, et il en faudra, car Silksong peut être par moments un véritable Everest tant il sollicite les joueurs dans la difficulté des combats, mais aussi dans l'exploration qui exige une implication constante, surtout dans sa partie 2, où le soft se transforme en authentique matriochka dans son level design.




Le jeu est d'une densité folle : entre le nombre de secrets indécents, ses quêtes annexes, ses boss, etc., j'ai eu l'impression de jouer à trois jeux en un. Le tout procure un vrai vertige vidéoludique. Silksong est une pièce maîtresse, taillée dans de la soie, qui tire le jeu vidéo vers le haut.






Note de Obi69 :
True ending obtenu par Iglou par 57h de jeu :


100% Obtenu en 61h :


Trophée "Speedrunner" (finir le jeu en moins de 5h) otenu en 03h23 :
Gameforever.fr - https://www.gameforever.fr/hollow-knight-silksong-14689.php
    fuji
    posted the 09/25/2025 at 02:28 PM by obi69
    comments (5)
    soulfull posted the 09/25/2025 at 02:40 PM
    Je suis en train de prendre mon pied mais à un point.Rien que pour la palette de coups et les deplacements de Hornet, je préère de loin cette suite. Il a des defauts c'est sur, mais la proposition est vraiment sublime.
    neetsen posted the 09/25/2025 at 02:54 PM
    un jeu formidable
    D'habitude je suis assez peu tenté par les jeux trop dur mais celui-ci se laisse parcourir assez bien quand même
    micheljackson posted the 09/25/2025 at 03:02 PM
    Merci les cheatcodes oui.
    jacquescechirac posted the 09/25/2025 at 03:38 PM
    soulfull Ouais le perso a une fluidité dingue, j'ai enregistré certaines arènes de combats et en les regardant j'avais l'impression de danser autour des ennemis
    zoske posted the 09/25/2025 at 04:06 PM
    ça me semble super objectif comme post "Difficile de commencer l'avis sans parler de l'attente interminable entre 2019, lors de son annonce, et sa sortie en 2025. Silksong est le jeu de tous les fantasmes et les attentes sont très hautes, la Team Cherry ne pouvait pas décevoir."
