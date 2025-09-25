@Iglou38

Difficile de commencer l'avis sans parler de l'attente interminable entre 2019, lors de son annonce, et sa sortie en 2025. Silksong est le jeu de tous les fantasmes et les attentes sont très hautes, la Team Cherry ne pouvait pas décevoir.

Cette fois-ci, nous contrôlons Hornet (boss du premier épisode), et jouer la dernière tisserande change TOUT. Celle-ci virevolte, s'accroche, tue ses ennemis avec grâce. Pour se défendre, le jeu propose un système d'emblèmes qui modifient le moveset d'attaque de Hornet pour varier les plaisirs.

Et ce n’est pas tout : divers outils viendront en aide, et il en faudra, car Silksong peut être par moments un véritable Everest tant il sollicite les joueurs dans la difficulté des combats, mais aussi dans l'exploration qui exige une implication constante, surtout dans sa partie 2, où le soft se transforme en authentique matriochka dans son level design.

Le jeu est d'une densité folle : entre le nombre de secrets indécents, ses quêtes annexes, ses boss, etc., j'ai eu l'impression de jouer à trois jeux en un. Le tout procure un vrai vertige vidéoludique. Silksong est une pièce maîtresse, taillée dans de la soie, qui tire le jeu vidéo vers le haut.