Dying Light : The Beast
name : Dying Light : The Beast
platform : PC
editor : Techland Publishing
developer : Techland
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
adamjensen
adamjensen > blog
Dying Light : The Beast, Vidéo de Gameplay



Avis Rapide


Commençons par l'optimisation du jeu.
C'est simple, elle est parfaite.
Avec tout à fond, et la mise à l'échelle en mode "Qualité", sauf les ombres que j'ai mises en moyen, j'ai du 60 FPS constants, et je n'ai même pas eu besoin d'activer le FSR ou autre, ni le Frame Gen.
Et sans aucun micro-freeze.
Pour les personnes que ça intéresse, le FSR est en version 3.1.5.
En bref, un jeu bien optimisé.

Graphiquement, j'ai vu mieux, mais ça va, c'est pas mal.

Pour les doubleurs français, je les trouve bons, même si, pour le personnage principal, j'aurais préféré qu'ils gardent l'ancien, j'étais habitué. Mais ça va, je ne trouve pas le nouveau mauvais non plus, même s'il m'a fallu un petit temps d'adaptation.
Et il est vrai que la nouvelle voix colle mieux à la tête du héros.
Mais j'aurais quand même préféré qu'ils gardent l'ancien.

Le début du jeu s'annonce plutôt bien, et pour l'instant, je passe un bon moment.
Et j'aime bien le nouveau pays pour l'instant qui mélange ville et décors forestier.
J'ai vu qu'ils avaient aussi intégré le système de crochetage des The Elder Scrolls. Un peu dépassé, mais il reste efficace et simple.

Sinon, attention, j'ai compris que ceux qui avaient acheté l'édition ultimate de Dying Light 2 Stay Human avaient Dying Light : The Beast gratuitement, donc attention à ne pas l'acheter inutilement si c'est votre cas.

Voilà, pour l'instant, c'est du tout bon.
https://store.steampowered.com/app/3008130/Dying_Light_The_Beast/
    posted the 09/19/2025 at 09:41 AM by adamjensen
    comments (6)
    rogeraf posted the 09/19/2025 at 09:47 AM
    Parait que les retours sont bons, hâte de voir les tests et notes
    adamjensen posted the 09/19/2025 at 09:48 AM
    rogeraf
    Effectivement, les retours sur Steam sont excellents.
    malroth posted the 09/19/2025 at 09:59 AM
    on peux commencer par celui ci ?
    adamjensen posted the 09/19/2025 at 10:06 AM
    malroth
    En faite, Dying Light 1 et son extention son grandement liée à celui là, et comporte le même héro.
    Donc tu peux effectivement commencer par celui là, mais si tu veux connaître le héro et savoir comment il en est arrivé là, il est vraiment préférable de faire le 1er et son extention.
    Dying Light 2 n'est pas nécessaire.
    Après, il y a un mini récapitulatif du 1 et de son extention, dans Dying Light : The Beast, mais il ne fait qu'éfleurer la surface.

    Si tu veux mieux connaître le héro et que son histoire t'intéresse, commence par le 1er, sinon, tu peux y aller.
    Mais perso, je recommande de faire le 1er d'abord.
    A toi de voir.
    malroth posted the 09/19/2025 at 02:33 PM
    adamjensen merci du retour.

    je vais essayer le 1 alors, en plus je dois l'avoir gratuit, il a été offert par epic games je me souviens. en version définitive
    adamjensen posted the 09/19/2025 at 02:52 PM
    malroth
