Avis Rapide

Commençons par l'optimisation du jeu.

C'est simple, elle est parfaite.

Avec tout à fond, et la mise à l'échelle en mode "Qualité", sauf les ombres que j'ai mises en moyen, j'ai du 60 FPS constants, et je n'ai même pas eu besoin d'activer le FSR ou autre, ni le Frame Gen.

Et sans aucun micro-freeze.

Pour les personnes que ça intéresse, le FSR est en version 3.1.5.

En bref, un jeu bien optimisé.



Graphiquement, j'ai vu mieux, mais ça va, c'est pas mal.



Pour les doubleurs français, je les trouve bons, même si, pour le personnage principal, j'aurais préféré qu'ils gardent l'ancien, j'étais habitué. Mais ça va, je ne trouve pas le nouveau mauvais non plus, même s'il m'a fallu un petit temps d'adaptation.

Et il est vrai que la nouvelle voix colle mieux à la tête du héros.

Mais j'aurais quand même préféré qu'ils gardent l'ancien.



Le début du jeu s'annonce plutôt bien, et pour l'instant, je passe un bon moment.

Et j'aime bien le nouveau pays pour l'instant qui mélange ville et décors forestier.

J'ai vu qu'ils avaient aussi intégré le système de crochetage des The Elder Scrolls. Un peu dépassé, mais il reste efficace et simple.



Sinon, attention, j'ai compris que ceux qui avaient acheté l'édition ultimate de Dying Light 2 Stay Human avaient Dying Light : The Beast gratuitement, donc attention à ne pas l'acheter inutilement si c'est votre cas.



Voilà, pour l'instant, c'est du tout bon.