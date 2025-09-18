profile
Sonic Racing : CrossWorlds
name : Sonic Racing : CrossWorlds
platform : PC
editor : Sega
developer : Sega
genre : course
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
jaysennnin
jaysennnin
jaysennnin > blog
Sonic Racing Crossworlds, quelques notes et metacritic
    link49, marchand2sable
    posted the 09/18/2025 at 06:13 PM by jaysennnin
    comments (13)
    jaysennnin posted the 09/18/2025 at 06:15 PM
    ravyxxs je t'avais dit que ça sentait bon pour le jeu
    ouroboros4 posted the 09/18/2025 at 06:17 PM
    IGN à mis une meilleur note qu'a MKW
    nicolasgourry posted the 09/18/2025 at 06:18 PM
    Justement j'ai commencé à faire un article avec les notes, mais j'attends plus de critique de la presse française pour le sortir ^^
    jaysennnin posted the 09/18/2025 at 06:19 PM
    ouroboros4 pour avoir fait le open network le jeu est vraiment bon, sans oublier les personnalisations des véhicules et des gadgets qui donne un petit côté ''perks", j'ai préco dans la foulée

    nicolasgourry je pense malheureusement que la presse française sera loin d'être impartiale car trop nintendo centrée
    yanssou posted the 09/18/2025 at 06:36 PM
    très bon ce sonic racing , je ressort de la demo et c'est top
    micheljackson posted the 09/18/2025 at 06:53 PM
    yanssou
    Merci je n'avais pas vu qu'il y avait une demo sur Steam, je vais tester ça de suite
    marcelpatulacci posted the 09/18/2025 at 06:59 PM
    Hygiène a mit un 9 keu même!

    Ze Mario Kart World killer
    yanssou posted the 09/18/2025 at 07:09 PM
    micheljackson dispo partout
    micheljackson posted the 09/18/2025 at 07:24 PM
    Je viens de finir le Grand Prix, j'ai adoré, j'ai bien retrouvé l'esprit Sega de la bonne époque avec cette musique fabuleuse

    Seul bémol : on a le choix qu'entre 30fps(lol) et 60fps...
    Ils auraient au moins pu mettre la possibilité "sans limite de fps" pour la version PC...
    ... puis c'est Sonic, pas Mario...
    51love posted the 09/18/2025 at 08:08 PM
    agréablement surpris par les retours

    marcelpatulacci bye bye MKW
    ravyxxs posted the 09/18/2025 at 08:43 PM
    jaysennnin WOW !!
    jaysennnin posted the 09/18/2025 at 08:49 PM
    je suis sûr qu'il y aura mario dans les DLC à venir
    marchand2sable posted the 09/19/2025 at 12:46 AM
    C'est vraiment pas mal pour un Sonic Racing.
