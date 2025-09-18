accueil
name :
Sonic Racing : CrossWorlds
platform :
PC
editor :
Sega
developer :
Sega
genre :
course
other versions :
Xbox One
-
PlayStation 4
-
Xbox Series X
-
Playstation 5
-
Switch
Sonic Racing Crossworlds, quelques notes et metacritic
2
Likes
Who likes this ?
link49
,
marchand2sable
posted the 09/18/2025 at 06:13 PM by
jaysennnin
comments (
13
)
jaysennnin
posted
the 09/18/2025 at 06:15 PM
ravyxxs
je t'avais dit que ça sentait bon pour le jeu
ouroboros4
posted
the 09/18/2025 at 06:17 PM
IGN à mis une meilleur note qu'a MKW
nicolasgourry
posted
the 09/18/2025 at 06:18 PM
Justement j'ai commencé à faire un article avec les notes, mais j'attends plus de critique de la presse française pour le sortir ^^
jaysennnin
posted
the 09/18/2025 at 06:19 PM
ouroboros4
pour avoir fait le open network le jeu est vraiment bon, sans oublier les personnalisations des véhicules et des gadgets qui donne un petit côté ''perks", j'ai préco dans la foulée
nicolasgourry
je pense malheureusement que la presse française sera loin d'être impartiale car trop nintendo centrée
yanssou
posted
the 09/18/2025 at 06:36 PM
très bon ce sonic racing , je ressort de la demo et c'est top
micheljackson
posted
the 09/18/2025 at 06:53 PM
yanssou
Merci je n'avais pas vu qu'il y avait une demo sur Steam, je vais tester ça de suite
marcelpatulacci
posted
the 09/18/2025 at 06:59 PM
Hygiène a mit un 9 keu même!
Ze Mario Kart World killer
yanssou
posted
the 09/18/2025 at 07:09 PM
micheljackson
dispo partout
micheljackson
posted
the 09/18/2025 at 07:24 PM
Je viens de finir le Grand Prix, j'ai adoré, j'ai bien retrouvé l'esprit Sega de la bonne époque avec cette musique fabuleuse
Seul bémol : on a le choix qu'entre 30fps(lol) et 60fps...
Ils auraient au moins pu mettre la possibilité "sans limite de fps" pour la version PC...
... puis c'est Sonic, pas Mario...
51love
posted
the 09/18/2025 at 08:08 PM
agréablement surpris par les retours
marcelpatulacci
bye bye MKW
ravyxxs
posted
the 09/18/2025 at 08:43 PM
jaysennnin
WOW !!
jaysennnin
posted
the 09/18/2025 at 08:49 PM
je suis sûr qu'il y aura mario dans les DLC à venir
marchand2sable
posted
the 09/19/2025 at 12:46 AM
C'est vraiment pas mal pour un Sonic Racing.
