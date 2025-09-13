profile
description : Véritable icône vidéo ludique de ces vingt dernières années (et accessoirement mascotte attitrée de Nintendo), Mario s’est vu décliné sur toutes les machines proposées par le constructeur japonais. Tout d’abord cantonné à sauver sempiternellement la princesse Peach des griffes de l’infâme Bowser, les activités du petit plombier moustachu se sont ensuite élargies pour nous proposer, outre des jeux de plates-formes classiques, des courses de karting, du tennis, de la réflexion, du golf, de l’aventure…jusqu’à atteindre la popularité qu’on lui connaît aujourd’hui.
micheljackson > blog
Super Mario Bros. REMASTERED est DISPO!


Lien de téléchargement :
https://github.com/JHDev2006/Super-Mario-Bros.-Remastered-Public/releases/tag/1.0.0

Vous pouvez télécharger et mettre en ligne des packs de ressources personnalisés + des personnages personnalisés ici, sur la page officielle de Gamebanana. https://gamebanana.com/games/22798

Lien du Discord officiel : https://discord.gg/QEQNkrNE

Bon jeu!
JoeMama - https://www.youtube.com/@JoeMama6906-j2v
    tags : nintendo mario remake remaster
    3
    Likes
    Who likes this ?
    escobar, shinz0, stardustx
    posted the 09/13/2025 at 06:06 PM by micheljackson
    comments (9)
    micheljackson posted the 09/13/2025 at 06:08 PM
    Et joyeux anniversaire Mario,
    si Nintendo t'as oublié, les fans sont là eux
    5120x2880 posted the 09/13/2025 at 06:22 PM
    J'ai testé, très sympa, plusieurs modes de jeux (contre la montre avec Boo, Lost Level intégré etc), j'attends un mode coop en ligne maintenant.
    shinz0 posted the 09/13/2025 at 06:27 PM
    Les avocats de Nintendo en embuscade
    khazawi posted the 09/13/2025 at 06:29 PM
    C'est un peu idiot car Nintendo va vite réagir. Je ne comprends pas l'intérêt de continuer à vouloir se jeter dans la gueule du loup
    micheljackson posted the 09/13/2025 at 06:36 PM
    shinz0 khazawi
    Non, car il faut un dump de la rom originale pour pouvoir le lancer, ils ont pensé à tout.
    bennj posted the 09/13/2025 at 06:36 PM
    khazawi tout simplement car c'est trop tard c'est posté sur le net et en open source. Même si Nintendo intervient et le dégage alors quelqu'un d'autre le remettra en ligne et voilà.
    jacquescechirac posted the 09/13/2025 at 06:56 PM
    Ça a été fait sur Mario maker?
    mercure7 posted the 09/13/2025 at 08:21 PM
    De l'autre côté, pour les 40 ans de Mario, on te propose la compil' Mario Galaxy à . . . 70 boules
    playshtayshen posted the 09/13/2025 at 11:10 PM
    C'est en 4k 120fps j'espère
