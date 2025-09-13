description : Véritable icône vidéo ludique de ces vingt dernières années (et accessoirement mascotte attitrée de Nintendo), Mario s’est vu décliné sur toutes les machines proposées par le constructeur japonais. Tout d’abord cantonné à sauver sempiternellement la princesse Peach des griffes de l’infâme Bowser, les activités du petit plombier moustachu se sont ensuite élargies pour nous proposer, outre des jeux de plates-formes classiques, des courses de karting, du tennis, de la réflexion, du golf, de l’aventure…jusqu’à atteindre la popularité qu’on lui connaît aujourd’hui.
si Nintendo t'as oublié, les fans sont là eux
Non, car il faut un dump de la rom originale pour pouvoir le lancer, ils ont pensé à tout.